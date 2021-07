Fast & Furious 9, Kaamelott, OSS 117, Eiffel, etc.: ces 10 films qui vont rythmer votre été

Il y aura de quoi faire dans les salles obscures cet été. On vous fait la liste de ce qui mérite au moins votre attention.

1 Black Widow

Marvel lance la quatrième phase de sa conquête du 7e art, avec un premier film consacré entièrement à la Veuve Noire, le personnage incarné par la vénéneuse Scarlett Johansson. Natasha Romanoff, de son vrai nom, est au cœur d’une conspiration qui suit la bataille contre Thanos, narrée dans Avengers: Infinity War.

Sortie: le 7 juillet.

2 Fast & Furious 9

Les allergiques aux tatouages et au tuning n’en auront cure, mais le neuvième film de la franchise est évidemment scruté avec impatience par les amateurs, qui vont découvrir que Dom, pourtant rangé des bagnoles, a un frère maudit et drôlement doué volant en main

Sortie: le 14 juillet.

3 Space Jam 2

C’est le retour qu’on n’attendait plus: en 1996, Michael Jordan s’offrait un «five» avec les Looney Tunes dans un film modestement resté culte. C’est cette fois LeBron James qui va faire dunker Bugs Bunny dans une suite à laquelle est aussi associée… Angèle, qui prête sa voix à Lola Bunny dans la version française.

Sortie: le 14 juillet.

4 Old

Un film de M. Night Shyamalan (Le sixième sens, Split, etc.) est toujours un événement. Et un quitte ou double. Il isole cette fois ses héros sur une île où ils constatent rapidement que leur vieillissement est brutalement accéléré, et leur espérance de vie réduite à une seule journée. Un thriller emmené par Gael Garcia Bernal et Rufus Sewell.

Sortie: le 21 juillet.

5 Kaamelott

Maintes fois reportée, l’adaptation, par lui-même, de la série d’Alexandre Astier déboule enfin. Et arrive avec une cote de sympathie maximale. Reste à voir si elle sera à la hauteur. On est confiant.

Sortie: le 21 juillet.

6 OSS 117: alerte rouge en Afrique noire

Hubert Bonisseur de La Bath, l’anti-Bond français, ressort enfin du placard. Et doit faire équipe avec une jeune recrue – OSS 110 – campée par Pierre Niney. Et un duo Dujardin-Niney, on demande à voir.

Sortie: le 4 août.

7 Reminiscence

Scénariste et productrice de la série Westworld, Lisa Joy se lance dans la réalisation avec ce thriller d’anticipation dans lequel il est désormais possible de revivre ses meilleurs souvenirs. Jusqu’à un bug, bien sûr, qui va fragiliser le héros, joué par Hugh Jackman.

Sortie: le 18 août.

8 The King’s Man: première mission

Après l’échec relatif du deuxième volet, la franchise s’offre un préquel, sans Colin Firth, ni Taron Egerton, mais avec Ralph Fiennes et Gemma Arterton.

Sortie: le 18 août.

9 Les fantasmes

Après La délicatesse et Jalouse, les frères Foenkinos prolongent leur aventure au cinéma et questionnent la notion de désir à travers les «bizarreries» sexuelles de six couples. Émoustillant.

Sortie: le 18 août.

10 Eiffel

La grande production française de l’été. Avec un Romain Duris qui incarne un Gustave Eiffel au sommet de sa gloire – il vient de finir la Statue de la Liberté – et confronté au retour, dans sa vie, de son grand amour (Emma Mackey).

Sortie: le 25 août.