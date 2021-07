INTERVIEW | Pablo Andres et son hymne pour les Diables: «On voulait du 1000e degré à la belge»

“Oh oh y’a Carrasco, Ah ah ah y’a Boyata….” Voilà, vous l’avez dans la tête! Pablo Andres a sorti ce jeudi le clip de son hymne non-officiel des Diables Rouges. Partagé déjà plus de 20.000 fois, le succès est phénoménal et l’hymne en phase de devenir un classique.

Pablo Andres a publié ce jeudi le clip tant attendu de son hymne « pas du tout officiel » : « Allez les Diables ». L’humoriste revient sur ses ambitions musicales et sur le succès fou de ce qui avait commencé comme un petit sketch avec Roméo Elvis.

Pablo Andres, votre clip «Allez les Diables» a été diffusé ce jeudi et le succès est déjà au rendez-vous. Vous attendiez-vous à un tel accueil du public?

Tout s’est fait de façon très spontanée, ce n’était pas vraiment voulu. On a voulu rigoler avec Roméo, on a écrit cette musique de quinze secondes pour le sketch et on s’est fait rattraper par la blague. Tout le monde voulait la chanson et puis le clip avec, c’est rare que les retours soient si rapides et unanimes! On a pu continuer la blague jusqu’au bout grâce au public et ça, ça n’a pas de prix.

Dans ce clip, on peut retrouver de nombreuses références à la culture belge et à ce qu’elle fait de mieux dans l’autodérision. Qu’est-ce que cette ambiance signifie pour vous?

Dès le début, c’était du délire et du millième degré. Le problème à ce stade, c’est qu’on peut vite tomber dans le mauvais goût très lourd. C’était compliqué de rester dans le cliché et l’autodérision sans avoir l’air de se moquer de quelqu’un, surtout quand tout est fait en vitesse. On est finalement hyper contents que la sauce prenne.

Je n’ai pas la prétention de faire de la musique

Entre l’ambiance de vieux café belge, les copains et la bière, on constate que tout le monde a compris et s’approprie le message. «Allez les Diables» et toutes ces références à la culture belge, c’est fédérateur. Comme le foot, ça rassemble tous les milieux et toutes les générations, au-delà de toutes nos attentes.

Parmi les différentes références à la culture belge, on ne peut passer à côté de l’influence évidente du Grand Jojo,lui qui vient justement de raccrocher son micro. Est-ce que ce clip représente aussi un hommage à l’homme à la moustache?

Évidemment, le Grand Jojo c’est une institution dans le paysage musical belge, et encore plus quand on parle des Diables Rouges. Mon père était fan, on écoutait les morceaux à la maison quand j’étais petit. C’est un grand homme pour qui j’ai énormément de respect et qui mérite parfaitement son repos aujourd’hui. On a beaucoup pensé à lui en imaginant le projet et j’espère qu’il apprécie le clin d’œil.

Michel Lecomte, Roméo Elvis ou encore GuiHome vous détend, certains invités de marque apparaissent dans ce clip complètement déjanté. Comment ce tournage s’est organisé?

Tout a vraiment été très vite. En moins d’une semaine, la musique a été composée, enregistrée et le clip tourné. La veille du tournage, j’ai juste envoyé quelques SMS à quelques amis et la machine était lancée. Au final, ce sont juste des copains qui boivent des bières à la buvette… C’était un cadre évident pour faire résonner le projet et c’est tout ce qu’on voulait pour illustrer le délire.

Vu le succès de ce clip, est-ce qu’on pourrait s’attendre à d’autres projets musicaux?

Je suis d’abord comédien et humoriste, je n’ai pas vraiment la prétention de faire de la musique. Il y a beaucoup de gens qui le font mieux que moi. Même si ça reste un bon outil pour faire de la comédie, je ne me considérerai jamais musicien. Après, en fonction du parcours des Belges à l’Euro, on pourrait peut-être envisager d’autres projets du même genre. Tout dépend si les Diables nous permettent de continuer le délire…