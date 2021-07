Toni Kroos met un terme à sa carrière internationale: «Ma décision est irréversible»

Toni Kroos a décidé de prendre sa retraite internationale après l’élimination de l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro contre l’Angleterre mardi. Le joueur de 31 ans l’a confirmé vendredi dans son podcast ‘Einfach mal Luppen’.

«Ma décision est prise et elle est irréversible», a assuré Kroos. «J’ai pris cette décision pour ma famille et pour moi-même. Je serai plus souvent avec ma famille. Je veux être présent en tant que papa et en tant que conjoint.»

«Logiquement, on prend une telle décision après un tournoi», a ajouté Kroos. «Cela n’a rien à voir avec l’élimination. Ce n’est pas comme si je m’étais réveillé après la défaite contre l’Angleterre et que j’avais décidé d’arrêter en tant qu’international. J’y ai également pensé avant le tournoi. En fait, j’y pensais déjà après la Coupe du monde 2018 (où l’Allemagne avait été éliminée au premier tour, ndlr.).»

Kroos avait fait ses débuts avec la Mannschaft en mars 2010 lors d’un match amical contre l’Argentine. Au total, le joueur du Real Madrid compte 106 caps et 17 buts avec l’Allemagne. Il a participé à six grands tournois avec le Mondial 2010, 2014 et 2018 et l’Euro 2012, 2016 et 2020. En 2014, il avait remporté la Coupe du monde au Brésil. Lors de l’Euro 2020, Kroos avait joué les 90 minutes des quatre rencontres disputées par la Mannschaft.