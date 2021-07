Duhamel, Monde, Toulmé, Salch, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 2 juillet

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Alors, on va dire qu’on est jeudredi. Pour, cette fois, un drôle de cow-boy, un Érospital et une infirmière en plein cauchemar Covid. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Fausses pistes

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Depuis 15 ans, Frank incarne le célèbre Marshal Johnson dans le spectacle quotidien de Woodstone. Il est obstiné, colérique, et totalement possédé par son personnage.

Un peu trop, de l’avis du psychiatre, depuis que Frank a dégainé sur un touriste. Officiellement jugé «trop vieux» pour le rôle, Frank perd tout.

Son seul horizon: un voyage organisé dans l’Ouest, offert par ses collègues. Pour tout bagage, sa prime de départ et un authentique Colt simple action, modèle 1880. Et au fond de son âme, une légende à réécrire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TROMPEUR

Un one-shot qui n’a rien d’un western, mais davantage d’un récit introspectif venu explorer les failles d’un personnage attachant, mais aussi celles d’une Amérique décidément poreuse aux Fake News, qu’elle a contribué à inventer.

Trompeur, mais plus universel qu’il n’y paraît.

+ À LIRE AUSSI | Les légendes en carton de l’Ouest

Grand Angle Duhamel, 80 p., 17.90€.

2 L’Institut: Geoffroy Monde

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Entre absurde et élégance du trait, Geoffroy Monde a réussi à créer un univers bien à lui au fil des années. Cette célébration du non-sens jubilatoire est sublimée par un dessin dynamique et coloré.

Cet album rassemble ses histoires longues parues dans le magazine, le tout encadré par le haut patronage de Goossens qui présentera l’auteur et apportera des précisions sur son travail.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (VALEUR) SÛRE

Soucieuse de préparer la relève de ses monstres sacrés, Fluide Glacial a lancé la collection L’Institut.

Parrainé par Goossens, au tour de Geoffroy Monde de montrer l’étendue de son talent dans des histoires courtes maniant les genres, la parodie et l’absurde. Une valeur déjà sûre.

Fluide Glacial Monde, 56 p., 11€.

3 Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle en France, il était possible de faire un procès à un animal. L’anecdote énoncée, on est en droit de se demander comment ce dernier pouvait se défendre au cours de la procédure…

En réalité, le processus était aussi simple qu’ingénieux: il ne le pouvait pas. Bien heureusement, tout cela est terminé, nous avons évolué et sommes aujourd’hui loin de ces tristes pratiques moyenâgeuses.

Dorénavant, il n’y a plus de procès en effet, mais la sentence est peut-être bien pire encore…

Si les animaux pouvaient s’exprimer et nous expliquer posément tout ce que nous leur faisons subir, que diraient-ils?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PÉDAGOGUE

Dans ce zoo de papier fédérant les animaux d’ici et d’ailleurs, Brrémaud et l’incroyable Giovanni Rigano donnent la parole à une quinzaine d’espèces mises en danger par l’Homme.

Magnifique dans le dessin, un peu trop pédagogique dans le texte.

Glénat Brrémaud/Rigano/D’après Allain Bougrain Dubourg, 96 p., 17€.

4 EvEN

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Dans un monde où la ségrégation n’est plus raciale ni religieuse mais esthétique – les beaux d’un côté, les moches de l’autre – l’Erospital du Dr. Sidibe devient le théâtre d’une enquête menée par la journaliste Seymour.

EvEN traite de thérapie sexuelle, du contrôle de l’intime par l’autorité. Mais il constitue avant tout une histoire d’amour, amours brisés ou impossibles… mais amour toujours.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MITIGÉ

Zidrou nous emmène dans un monde où un sombre institut prend soin de nos pulsions sexuelles, au cœur d’une société divisée entre beaux et moches.

Une mort est au cœur de cette drôle d’intrigue, qui flirte parfois avec le porno, et qui nous dit que le bonheur n’est pas une chose qu’on impose, mais un choix libre et éclairé.

Très mitigé.

Delcourt Zidrou/Alexeï, 88 p., 18,95€.

5 Suzette ou le grand amour

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa petite-fille Noémie l’invite alors à partir à sa recherche.

Sur la route de l’Italie, les deux femmes vont, du haut de leurs générations et de leurs expériences respectives, échanger sur la vie de couple, l’engagement et les histoires qui durent…

Et s’il n’y avait pas d’âge pour vivre le grand amour?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PONT

Noémie se rapproche de sa grand-mère quand celle-ci devient veuve. Elle découvre alors que sa vie conjugale ne fut pas toujours rose (et qu’elle ne l’est jamais) et décide de retrouver, malgré elle, son amour de jeunesse italien.

Un one-shot, délicat et généreux, en forme de pont entre les générations.

Delcourt Toulmé, 336 p., 29,95€.

6 Le journal de célia, infirmière au temps du Covid et autres récits

Vuibert - Le résumé de l’éditeur

Célia est une jeune infirmière de 27 ans qui a vécu la première vague de la pandémie du COVID: elle raconte dans cette BD ce qui l’a marquée, émue, mise en colère aussi: partout en Europe et dans le monde, les professions soignantes sont malmenées, pressurisées, épuisées par cet épisode sans précédent qui se prolonge depuis plus d’un an.

Ce Journal de Célia, infirmière au temps du COVID et autres récits est un témoignage fort de ce qu’ont vécu les équipes pendant la crise sanitaire, au cœur de l’hôpital, en France et ailleurs. Il donne la parole à une infirmière, profession qu’on entend peu sur les plateaux de TV et de radio mais pourtant en première ligne des soins.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): REFINANCEZ!

Héroïque, le personnel soignant? Abandonné, aussi, à lire ce témoignage d’une jeune infirmière soudain confronté à l’irruption du Covid dans son quotidien déjà chahuté.

À méditer et digérer maintenant qu’il convient (enfin) de refinancer le secteur, la crise ne pouvant plus constituer une excuse suffisante.

Vuibert Mademoiselle Caroline/Célia, 128 p., 14,90€.

7 Hot space (T.1 & 2)

Kamiti - Le résumé de l’éditeur

Hot Space est l’histoire de Nohraïa, une jeune pilote indisciplinée, affectée sur une base proche d’Aoba, une planète reculée et aride présentant a priori peu d’intérêt stratégique.

Mais parce que Aoba renferme en réalité une ressource qui pourrait changer à jamais la nature même de l’humanité, La République Terrienne va chercher à l’annexer.

Pour ce faire, l’amirauté de la flotte va créer un incident diplomatique. L’idée est d’abattre un vaisseau, et d’utiliser cet incident comme motif d’invasion, puis d’annexion.

Nohraïa sera donc la pilote à sacrifier. Il n’est pas dit qu’elle se laissera faire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉQUILIBRÉ

Désireuse de coloniser une planète et ses ressources, la Nouvelle République Terrienne crée un incident diplomatique qui devait coûter la vie au lieutenant Lohraïa Kovalski.

Mais la jeune femme s’en sort, et entend bien déjouer ce complot spatial.

De la bonne SF, bien équilibrée, ni simpliste, ni trop complexe.

Kamiti LePixx, 80 p., 15,90€.

8 Les misérables

Glénat - Le résumé de l’éditeur

On ne va pas vous réexpliquer Les Misérables de Victor Hugo. On connaît tous les histoires de ses personnages. Celle du pauvre bougre Jean Valjean qui un jour vola un pain, se fit mettre au bagne pendant 19 ans et toute sa vie tenta de racheter ses pêchés.

Celle de la petite Cosette, orpheline et élevée par les raclures de Thénardier. Celle de cet indécrottable adorateur du livre des lois qu’est Javert, défenseur obstiné de la justice. Celle de Marius, jeune intellectuel bohème et amoureux de Cosette. Celle de Gavroche, archétype du joyeux gamin des rues parisien…

Tout ça, on le sait déjà plus ou moins, mais ce qu’on ne connaît pas, ce que jamais on n’aurait pu imaginer, c’est la version des faits par Éric Salch.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PARODIQUE

Dans Les misérables version Salch, Jean Valjean est supporter du Borussia Dortmund et Thénardier vent des climatiseurs.

Vous l’avez compris: on est ici dans le registre de la parodie trash, où il convient de ne pas s’offusquer de chaque infidélité… puisqu’il n’y a que ça.

Victor Hugo likes that.

Glénat Salch, 192 p., 29€.

9 Charly

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Charly a le pouvoir de neutraliser un vampire par sa seule présence. Dans un New York secoué par la crise, les créatures malfaisantes pullulent et Charly vit de son art.

Accompagné de sa prisonnière, une Lamie coupable de meurtre transformée en fillette, Charly rejoint une troupe ambulante de «monstres de foire» dans une ambiance à la «Freaks».

Il se lie avec Trixie, femme tatouée de la troupe.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SINGULIER

Dans le New York de la première moitié du XXe siècle, un jeune garçon se découvre un don: celui d’annuler les pouvoirs de toutes les forces occultes qui croisent son chemin.

Dit comme ça, ça fait un peu fantasy bon marché. Mais le récit se fait vite plus intime, et donc moins prévisible. Singulier, sans être révolutionnaire.

Soleil «Sideshow», Corbeyran/Despujol, 56 p., 14,95€.

10 L’or du bout du monde (T.2/2)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Début du XXe siècle, Laureen hérite d’un tube en ivoire qui renferme un manuscrit ancien rédigé en espagnol et d’un magnifique collier. L’historien et explorateur Edgar Dumarquez comprend qu’elle détient le moyen de parvenir au trésor d’Atahualpa, renfermant 700 tonnes d’or soustrait au conquistador Pizzaro en 1532.

Pour Laureen, ce trésor est l’assurance de pouvoir récupérer son fils qu’elle a dû abandonner à l’orphelinat. Mais Dumarquez s’empare du manuscrit et du collier et part seul à la conquête de l’or d’Atahualpa.

Laureen n’a d’autre choix que de se lancer à sa poursuite jusqu’au cœur des forêts de l’Équateur et de tous les dangers qui s’y tapissent.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FIÉVREUX

Ah, les récits d’aventure avec leurs grands héros charismatiques! Ici, ils passent leur tour au profit de brutes, d’opportunistes notoires.

Laureen va l’apprendre à ses dépens sur ces terres où un ancêtre semble avoir trouvé un trésor.

Et la fièvre qui va avec.

Grand Angle «Doug», Félix/Delaporte, 64p., 14,90€

11 109 Rue des Soupirs (T.3)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Ce n’est pas un matin comme les autres au 109 rue des Soupirs: Elliot a disparu!

Ses parents ne sont même pas là pour s’en apercevoir mais sa famille adoptive de fantômes, elle, est «morte» d’inquiétude. Eva, Walter, Angus et Amédée décident de partir à sa recherche.

Sauf que… ça fait des siècles qu’ils n’ont pas mis le nez dehors! Et ce n’est que le début de leurs ennuis car ils vont découvrir qu’ils ne sont pas les seuls fantômes de Belle-en joie…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ESCAPADE

Cette sympathique bande d’ectoplasmes (ou n’a pas dit bachi-bouzouks) s’offre une petite escapade hors de leur rassurant domicile. Et en profitent pour comprendre la nature des liens qui les unissent.

Une morale un peu tarte à la fraise, mais une aventure sympa, pleine de belles valeurs.