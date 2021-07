Un musée en plein air une promenade verte sur le campus d’Etterbeek

Les étudiants et visiteurs du campus de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) à Etterbeek peuvent désormais déambuler au sein d’un musée en plein air, depuis l’inauguration officielle vendredi d’un parc de sculptures permanentes et temporaires. Dans le même temps, le Living Campus Walk, un laboratoire vivant autour de la biodiversité, a également ouvert ses portes.

Les sculptures, qui respirent les valeurs humanistes de l’université, ont été sélectionnées au fil des ans par le professeur et conservateur Willem Elias, dont les choix parfois audacieux en la matière ont abouti à un musée en plein air unique. La maison de la culture de la VUB a, de son côté, fourni une collection temporaire de sculptures de jeunes artistes belges qui dialogueront avec la collection permanente pendant deux ans.

Entre les sculptures, les espaces verts abritent le Living Campus Walk, un parcours de découverte à travers la faune et la flore du campus. La promenade montre comment la biodiversité urbaine se crée et comment notre planète peut rester vivable dans un climat plus extrême. Plus étonnant, le sentier mène les curieux vers les espèces d’orchidées qui fleurissent derrière le bâtiment M ou les séquoias, les plus grands arbres du monde, qui ont été plantés sur le campus sans que personne ne le sache.