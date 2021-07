Et les plus gros employeurs du Grand-Duché sont…

Le Statec a publié, ce jeudi, la liste des principaux employeurs du Grand-Duché de Luxembourg au 1er janvier 2021.

Au Grand-Duché, il y a les Big Four de l’audit (Deloitte, Ernst & Young, KPMG et PwC) et il y a aussi le Big Four des employeurs! Au 1er janvier 2021, Post (4 620 employés), CFL (4 580 salariés), Cactus (4 460) et Dussmann (4 360) font toujours partie du top 4 des employeurs du Grand-Duché.

Avec 4 050 salariés (+230 personnes en une année), BGL BNP Paribas ravit la 5e place à ArcelorMittal dont les effectifs sont passés de 3 900 à 3 660 en un an (-240 employés).

La crise du Covid-19 a donc eu un impact significatif sur le géant sidérurgique, tout comme sur Luxair qui a dû également tailler dans ses effectifs (2 840 salariés, en baisse de 3,7%) et qui clôt le top 10.

La montée en puissance d’Amazon se confirme au Grand-Duché (8e, 3 280 employés). Elle a gagné 2 places en un an et compte 520 nouveaux postes (18,8% de plus qu’en 2020). Un bond énorme à mettre en relation avec le boom des achats en ligne durant le confinement et les mois qui ont suivi… Et a priori, c’est loin d’être fini puisque la société de Jeff Bezos a indiqué en mai dernier que 600 autres contrats seraient disponibles au Grand-Duché… Et si la crise sanitaire était une chance pour certaines firmes?

À noter par ailleurs que dans le secteur public, l’État reste l’entité qui emploie le plus de monde au Luxembourg au 1er janvier 2021, avec 31 049 employés et fonctionnaires, devant la Ville de Luxembourg (4 333).