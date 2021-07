La Chinelle en 6h et en août: permis d’y croire

Contraints d’annuler leur événement en 2020, les organisateurs de la Chinelle espèrent bien voir l’épreuve tout-terrain de Franchimont se dérouler cette année. Les 7 et 8 août prochains sont d’ores et déjà cochés dans leur agenda.

Si l’enthousiasme est grandissant parmi les pilotes et le public, David Rossomme tient toutefois à préciser que tout n’est pas encore réglé. «Nous essayons en effet de proposer une Chinelle “light” cette année, mais il nous faut encore budgétiser l’un ou l’autre poste et attendre certaines autorisations, nuance l’organisateur. Des rencontres avec la Ville et avec la fédération doivent aussi avoir lieu. À l’heure qu’il est, nous ne pouvons donc pas encore officiellement confirmer la tenue de la 41e édition de l’événement, mais notre volonté est évidemment de faire plaisir aux pilotes, dont les demandes pour rouler sont très nombreuses. Nous espérons vraiment pouvoir les retrouver en août.»

Si tous les feux passent au vert, ce ne sera clairement pas une Chinelle classique. Par «light», David Rossomme entend un circuit légèrement réduit et l’absence du grand chapiteau et des stands (les pilotes viendront avec leur nécessaire). «La formule de la course changera aussi: la Chinelle passera de 12 à 6 heures, on ne roulera pas de nuit. Nous avons bloqué le week-end des 7 et 8 août (NDLR: en cas de confirmation, l’épreuve serait bien au programme du BEX, le championnat de Belgique d’endurance-cross). Le samedi matin serait réservé à la mini-Chinelle (2h), l’après-midi aux ancêtres (2h) et le dimanche à la Chinelle.» Nul doute que bien des pilotes s’accrochent à cet espoir, à défaut d’avoir pu l’être à leur guidon ces derniers temps. Un espoir qui ne demande qu’à devenir une bonne nouvelle.