VIDÉO | La plus longue passerelle cycliste d’Europe bientôt au Grand-Duché!

Avec 1.200 mètres de long, il s’agira là de la passerelle cycliste la plus longue en Europe. -

Les travaux de construction de la piste cyclable PC8 reliant Esch-sur-Alzette au Belval ont débuté ce mercredi.

Le premier coup de pelle avant les premiers coups de pédale.

Au Grand-Duché de Luxembourg, les travaux de création de la piste cyclable PC8 reliant Esch-sur-Alzette à Belval ont débuté, ce mercredi 30 juin, en présence du vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch. Avec un coût de 39 millions d’euros, la fin du chantier est prévue pour fin 2022.

Cette liaison d’une longueur de deux kilomètres sera divisée en cinq tronçons. À noter que l’un de ces tronçons possédera la plus longue passerelle cycliste d’Europe.

Voici leur description en détail:

– «PC» passera par la partie Est de la piste cyclable (530 mètres) en dessous des voies ferroviaires sur le site ArcelorMittal.

– «Allée» comprendra des aménagements paysagers sur une surface d’environ 1,2 hectare. La suite du parcours se prolongera via une circulation cycliste et piétonne qui se dédoublera afin de réaliser des rampes adaptées aux personnes à mobilité réduite et de laisser la circulation cycliste en pente constante. Ces rampes s’insinueront dans un bosquet d’arbres, afin d’assurer une intégration paysagère adéquate.

– «Promenade», les rampes se ramifieront afin d’accéder à la passerelle (OA1499). Celle-ci, d’une longueur totale de 1.200 mètres (il s’agit là de la passerelle cycliste la plus longue en Europe) et d’une largeur utile de circulation de 4,50 mètres, sera surélevée à 7,50 mètres afin de garantir le gabarit libre des voies ferroviaires.

– «Schmelz», avec une section courante encadrée par le site sidérurgique et les voies de chemin de fer.

«Belval», les cyclistes rouleront sur des rampes qui les amèneront à l’avenue des Sidérurgistes et/ou à l’avenue du Rock’n’Roll. Les piétons quant à eux pourront emprunter une circulation directe, verticale (escaliers et ascenseur), pour rejoindre le quartier de Belval.