VIDÉO | L’élimination des Bleus parodiée par un youtubeur français

Avec «La Défaite», le youtubeur français BLC TV a tourné la défaite des Bleus en quart de finale de l’Euro en autodérision.

Loin de l’ambiance de la coupe du monde 2018 et de «Ramenez la coupe à la maison», c’est un air beaucoup moins victorieux pour les Bleus qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

BLC TV, un youtubeur français, a repris «La Kiffance» de Naps pour en faire «La Défaite».

«J’ai autant le seum qu’un fan de la Belgique», «À trop célébrer, on a pris un gros karma», «Du groupe de la mort on est sorti les premiers, tout ça pour se faire sortir par des maîtres chocolatiers». BLC TV fait le bilan tout en autodérision, et se tourne déjà vers la prochaine coupe du monde, pour «rattraper ça».

La vidéo a déjà été vue plus de 2150 000 en moins de 48h.

Au début de l’Euro, le journaliste français Thomas Thouroude (So Foot) avait également sorti sa propre parodie de «La Kiffance», où il louait alors les qualités de l’équipe de France.