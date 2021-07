VIDÉO | A Bruxelles, expérience immersive avec cocktails et plongeon musical à 360°

Au cœur de Bruxelles, une expérience immersive permet de mixer vieux tubes et cocktail, le tout à 360°.

« Quarante ans de répertoire musical et de références culturelles concentrés en une seule soirée, le tout à 360°», l’invitation avait de quoi intriguer. Elle nous a poussé à franchir la petite porte cachée dans un des coins du Monts des Arts de Bruxelles pour tenter d’en savoir plus.

Dans une pièce toute blanche, deux longues tables ont été installées pour permettre aux visiteurs de vivre l’expérience en respectant les mesures sanitaires.

On propose aux gens de redécouvrir les tubes de leur jeunesse, en son et en images, grâce à une projection à 360°

Tout au long de l’été, via une expérience immersive, mêlant cocktails, son et vidéo à 360°, «Old but gold» veut permettre à ses visiteurs de vivre un voyage multisensoriel dans le passé. «On propose aux gens de redécouvrir les tubes de leur jeunesse, en son et en images, grâce à une projection à 360°», notent les créateurs d’Immersive Theater.

Le tout grâce aux seize vidéoprojecteurs et un mapping sonore ultra-réaliste

D’Abba à Nirvana, en passant par Sum 41, Madonna ou encore les Beatles, les clips des stars de la chanson d’hier défilent et s’affichent en taille XL aux quatre coins de la salle. «Le tout grâce aux seize vidéoprojecteurs et un mapping sonore ultra-réaliste », reprennent les concepteurs.

Le show dure un peu plus d’une heure et s’il invite à danser, pas question toutefois de se lever de sa chaise pour se déhancher. Il faudra se contenter de fredonner les quelques paroles d’un karaoké géant.

4 cocktails thématiques

Et parce qu’elle se passe à l’heure de l’apéro, l’expérience est accompagnée de quatre cocktails thématiques. Et pour les plus jeunes et ceux qui ne veulent pas consommer d’alcool, une option sans alcool est possible

Immersive Theater est une véritable machine à remonter le temps de 300 m2 qui vous fera voyager hors de vos habitudes.

«Il faut voir, toucher, sentir ou encore goûter pour se laisser porter hors de la réalité et vivre des moments mémorables en couple, en famille ou encore entre amis, promettent les organisateurs. Immersive Theater est une véritable machine à remonter le temps de 300 m2 qui vous fera voyager hors de vos habitudes.»

Si les billets semblent s’arracher pour l’instant, on tempérera toutefois un peu leurs propos. Si l’expérience avait de quoi séduire sur papier, on est resté un peu sur notre faim. D’autant plus qu’il faut compter 38 euros par personne pour découvrir celle-ci.

Immersive Theater – Plein Publiek, rue des Sols, à 1000 Bruxelles