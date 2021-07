Martinez sur De Bruyne et Hazard: «Il n’y a pas de poker menteur, il est trop tôt pour décider»

Axel Witsel et Roberto Martinez ont répondu aux questions des journalistes ce jeudi soir, à la veille du match face à l’Italie.

Après une dernière séance matinale à Tubize où Eden Hazard et Kevin De Bruyne ne se sont pas entraînés, les Diables se sont envolés vers Munich à 16h30. Les deux fantastiques ont bien fait le voyage en direction de l’Allemagne mais ils restent incertains pour le quart de finale de ce vendredi soir. Timothy Castagne était également dans l’avion même s’il ne participera pas à la rencontre.

Après une arrivée vers à 18h30 à Munich, Axel Witsel et Roberto Martinez se sont présentés en conférence de presse.

«Eden et Kevin vont mieux mais je ne sais pas s’ils pourront débuter», a commenté le milieu de terrain des Diables rouges.

Roberto Martinez a ensuite pris la parole. «Kevin De Bruyne et Eden Hazard n’ont pas pu s’entraîner ce jeudi matin. C’était attendu. Cela fait 24h de plus. On prendra une décision dans les dernières minutes. Mais chaque heure, chaque massage apporte du positivisme. Il est donc trop tôt pour prendre une position. Il n’y a pas de poker menteur. L’idée est de faire en sorte que les joueurs soient en forme. Je ne suis pas arrogant, je veux juste que mes joueurs soient prêts. Mais ce sera difficile pour Eden et Kevin. Ce sont des décisions médicales qui vont être prises dans un premier temps».

A noter que les Diables iront reconnaître le terrain de l’Allianz Arena après cette conférence de presse.

Revivez les éléments forts de la conférence de presse:

La Rédaction