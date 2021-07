Une casse d’avions à 39 millions d’euros à Charleroi?

Les avions polluants n’ont plus droit de cité. Ils vont devoir quitter le tarmac et finir à la casse. philippe Devanne

C’est un projet à 39 millions d’euros: la création d’une unité de démantèlement et de valorisation d’avions en fin de vie. Un projet avec des fonds européens qui pourrait voir le jour à Charleroi pour 2026 au plus tard.

C’est un plan de relance qui passe par la création d’un atelier de démolition. Mais pas n’importe lequel. Hier, le gouvernement wallon par la voix de son ministre du Budget, Jean-Luc Crucke, a lancé les premières pistes concrètes pour l’envol du plan de relance de la Wallonie. Parmi celles-ci, la mise sur pied d’une unité de démantèlement d’avions.

Jean-Luc Crucke: «La nécessité d’avoir des avions plus propres et plus performant d’un point de vue énergétique est inéluctable.»

Ce qui se manifeste concrètement par le fait que les plus vieux deviennent aviona non grata dans de plus en plus nombreux aéroports. Ils sont donc sur la voie du déclassement.

C’est là qu’intervient cette activité pressentie à deux pas de l’aéroport de Charleroi. «C’était soit Liège, soit à Charleroi. Ce sera Charleroi. Là, on prévoit d’ériger un hangar quasi-zéro énergie qui peut accueillir deux avions et qui soit à deux pas de l’aéroport.» Logique.

Pour valoriser les déchets

«Nous avons mandaté la SOWAER (Société wallonne des aéroports) pour acquérir la parcelle la plus judicieuse d’un terrain qui appartient à la Sonaca.» Avec la réalisation d’une bretelle d’accès à la clef.

Ensuite, cette même SOWAER devra rédiger deux appels à projets. Un pour de la recherche et développement et l’autre pour le processus de démantèlement et la valorisation.

C’est une des spécificités de ce projet. «On s’inscrit dans une économie circulaire. Nous n’allons pas nous inspirer d’un modèle qui a existé à Ostende et qui n’a pas marché. On a plutôt lorgné du côté français où il existe deux sites. Mais nous voulons apporter un plus: on va non seulement démanteler des avions mais en plus on va valoriser les “déchets”. L’objectif est de créer une filière de recyclage des avions en fin de vie/cycle et de leurs matériaux en capitalisant sur l’expertise complémentaire des partenaires locaux.»

Le gouvernement wallon veut créer une filière complète. Pour y arriver il va injecter un montant global de 39 millions d’euros. Une part sera consacrée à la recherche et au développement (compétences Willy Borsus) dans le domaine et l’autre part se divisera dans l’infrastructure, la formation et le digital.

900 emplois?

Le ministre Crucke est optimiste: «Je compte sur la création de 300 emplois directs et de 600 emplois indirects.»

Mais ce sera pour quand? «Nous nous inscrivons dans le cadre du Plan européen pour faciliter la Reprise et la Résilience (FRR). Qui dit plan européen dit exigence au niveau de la concrétisation. Le projet doit voir le jour au plus tard pour 2025 et les dernières dépenses doivent être liquidées pour 2026.»