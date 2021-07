L’action de Test Achats contre la taxe seconde résidence fâche le bourgmestre de Coxyde

Le bourgmestre de Coxyde Marc Vanden Bussche s’est indigné jeudi de l’action de Test Achats pour contester la taxe sur les secondes résidences instaurée par sa commune, ainsi qu’à Knokke et La Panne.

L’organisation de défense des consommateurs juge la taxe «discriminatoire et donc illégale». Les instances communales soutiennent de leur côté que la justice doit trancher sur chaque cas individuellement.

Test Achats estime - et cela a déjà été confirmé plusieurs fois par la justice notamment par les juridictions supérieures (appel et Cassation) - que la différence de traitement entre les propriétaires d’une résidence secondaire et les habitants des communes ne repose pas sur des critères «objectifs et raisonnables».

«Cela crée une discrimination interdite par la loi. Cette différence de traitement implique que la taxe doit être annulée et, donc, remboursée», défend l’organisation, qui invite les contribuables concernés à s’inscrire à l’action sur son site web afin d’obtenir ledit remboursement.

L’initiative irrite le bourgmestre de Coxyde, qui relève qu’aucune discussion préalable n’a eu lieu avec la commune. «Les jugements et arrêts du passé ne concernent que les parties impliquées dans ces procédures. La Belgique n’a pas de jurisprudence en la matière», argumente la Ville dans un communiqué. Cette dernière estime par ailleurs que les règles en matière de fiscalité locale autorisent les communes à taxer les secondes résidences.

M. Vanden Bussche juge cette taxe essentielle pour conserver une commune vivable et renforcer la vie sociale. L’idée est de convaincre les propriétaires de louer leur résidence secondaire à des personnes qui l’habiteraient de façon permanente. «Les secondes résidences exercent une forte pression sur le marché du logement et font grimper les prix», indique-t-il. «Cela provoque un vieillissement de la population et les jeunes familles fuient, faute de moyens pour acheter.»

Coxyde maintient donc sa taxe et attendra chaque jugement individuel. «Nous épuiserons toutes les voies de recours, jusqu’à la Cour de Cassation», prévient le bourgmestre.