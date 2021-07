30 ans de l’assassinat d’André Cools: une cérémonie et des affiches en hommage au «Maître de Flémalle»

L’administration communale de Flémalle, en collaboration avec le centre culturel local, organise, le 18 juillet prochain, une cérémonie d’hommage à André Cools (PS), l’ancien bourgmestre de la localité ayant été assassiné le 18 juillet 1991 à Liège, a indiqué jeudi le centre culturel de Flémalle.

Le 18 juillet 1991, tôt le matin, André Cools a été assassiné sur un parking à Liège (Cointe) alors qu’il s’apprêtait à monter dans sa voiture. Atteint par deux balles, l’homme politique socialiste est décédé sur place tandis que sa compagne avait été grièvement blessée. Pour marquer le trentième anniversaire de son assassinat, l’administration communale de Flémalle, en collaboration avec le centre culturel local, organise une cérémonie d’hommage dans le parc du château communal, là où une stèle pyramidale a été érigée à la mémoire de celui qu’on appelait le «Maître de Flémalle».

Le fait que le centre culturel de Flémalle soit impliqué dans cet hommage n’est pas un hasard puisque l’initiative revient à Marie-Hélène Joiret, l’échevine flémalloise en charge de la culture, qui n’est autre que la compagne de l’époque d’André Cools.

La commune et le centre culturel de Flémalle se sont donc associés pour organiser une cérémonie d’hommage qui se veut sobre à travers quelques discours, un dépôt de fleurs et un peu de musique. Cette cérémonie aura lieu, comme de tradition le 18 juillet, dans le parc du château communal, à 11h00. Il est prévu que trois personnes prennent la parole. Il s’agit de Jean-Claude Marcourt, président du parlement de Wallonie, ayant bien connu André Cools; de Maurice Demolin, l’ami d’André Cools qui était échevin à Grâce-Hollogne à l’époque de l’assassinat, qui prendra la parole au nom de l’Institut André Cools, ASBL née après son décès en vue de mener des actions en sa mémoire; et de Marie-Hélène Joiret. Celle-ci s’exprimera au nom de la commune et du centre culturel mais également à titre personnel.

Afin de marquer ce trentième anniversaire, qui sera également la dernière commémoration officielle, les citoyens seront invités à prendre part à cet hommage en apposant à leurs fenêtres des affiches à l’effigie d’André Cools et portant quelques-unes de ses phrases favorites. «Désormais, les personnes qui l’ont bien connu et les citoyens qui se souviennent de lui comme bourgmestre se réduisent de plus en plus», souligne Marie-Hélène Joiret. «Il ne s’agit pas de tourner la page et d’oublier mais, dans les années à venir, la commune et le centre culturel proposeront d’autres manières d’évoquer la mémoire de celui qui marqua l’histoire de Flémalle, de la Wallonie et du pays tout entier».

Les citoyens qui le souhaitent pourront se procurer gratuitement ces affiches dès le 14 juillet à l’hôtel communal, à l’échevinat de la culture et dans les bibliothèques publiques de Flémalle.

Du côté de la fédération liégeoise du PS, on précise qu’il est notamment prévu que son centre d’archives réalise une publication à l’occasion du 30e anniversaire de la mort d’André Cools.

André Cools a été ministre, président du Parti Socialiste (PS) et président du Parlement wallon. En 1983, il a reçu le titre honorifique de ministre d’État. Au moment de son décès, il était bourgmestre de Flémalle, commune de la périphérie liégeoise, et ministre wallon des Pouvoirs locaux et des Travaux.