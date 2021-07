Le climat dans tous ses états au Pass

Avec «Geo’Dynamic!», le Pass s’attaque à un sujet universel et d’actualité: les phénomènes climatiques.

La météo, c’est LE sujet de conversation n° 1, dont on parle entre amis, chez le boucher, tandis que le dérèglement climatique est devenu une préoccupation majeure.

Mais que savons-nous vraiment du climat, régi par un subtil jeu d’équilibre entre différents éléments interdépendants? «Geo’Dynamic!», nouvel espace d’exposition au Pass, entend éclairer la lanterne des visiteurs, enfants comme adultes, pour au moins les cinq prochaines années.

Pour bâtir cette exposition, l’équipe du Pass s’est adressée à son public. «Nous avons placé un panneau dans un de nos espaces d’exposition avec une question: qu’aimerais-tu comprendre sur les phénomènes naturels?», explique Caroline Vrammout, directrice des expositions.

En retour, le Pass reçoit des dizaines de questions: d’où viennent les nuages? Pourquoi il pleut? Peut-il y avoir des séismes en Belgique? Ces questions ont servi de base à la scénographie de l’exposition, où chaque station développe une réponse.

Mais au Pass, pas question de se contenter d’un panneau explicatif: il faut émerveiller, jouer sur l’expérience et l’émotion, susciter l’effet «waw» que le public attend.

Et l’effet waw, on le vit avec différents dispositifs monumentaux et sensoriels, taillés sur mesure et poussés à l’extrême: une cabine simule des grands vents, une maquette reproduit l’éruption d’un volcan (odeur de soufre incluse), un générateur de tsunami dérouille les jambes…

Créer sa tornade

Comment se déroule une éruption volcanique? Ugo PETROPOULOS Autour de ces dispositifs s’articulent cinq pôles, développés à l’aide de maquettes, d’outils manipulables qui permettent de décortiquer les phénomènes géophysiques. On forme une tornade, on tente de résister à un séisme… L’idée principale est «de faire comprendre comment survient un phénomène naturel et de montrer comment il agit dans le contexte de la Terre», résume la directrice Chris Viceroy.

«Geo’Dynamic!» montre aussi comment l’Homme agit sur les écosystèmes dans le «Climadôme», un générateur de climat virtuel qui change suivant le nombre de personnes.

L’exposition devrait susciter l’engouement des plus jeunes, estime Caroline Vrammout. «Quand on est petit, on est fasciné par les volcans et toutes ces choses, on veut savoir comment ça marche. C’est un sujet très porteur.»

Qui peut susciter des vocations: «derrière, des matières comme la physique , la géologie, il y a beaucoup de métiers cachés. Des enfants se verront peut-être devenir sismologue ou autre chose… »

Geo’Dynamic! au Pass, rue de Mons 3, 7080 Frameries.