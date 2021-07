Le débrief du jour: Le certificat Covid parmi les nouveautés du mois | Crash d’un F-16 belge | Crainte d’un rebond de l’épidémie

Le certificat numérique Covid lancé en Europe, crash d’un F-16 belge aux Pays-Bas, crainte d’un rebond de l’épidémie: voici ce qui a fait, entre autres, l’actualité de ce jeudi 1er juillet 2021.

1. Tout ce qui change ce 1er juillet 2021: test PCR, certificat Covid et allocations

Plusieurs changements et nouveautés entrent en vigueur ce 1er juillet 2021 en Belgique. On fait notamment le point sur le coût des tests PCR et de l’abonnement STIB ainsi que sur la TVA pour les achats en ligne. + LIRE ICI

Ce document doit aider son porteur à voyager aisément dans l’Union européenne en période de pandémie. Gratuit et disponible sous forme numérique ou papier, il couvre la vaccination contre la covid-19, les tests et le rétablissement. + LIRE ICI

2. Un F-16 belge percute un bâtiment à Leeuwarden: deux blessés

Le pilote d’un F-16 belge a dû utiliser son siège éjectable alors qu’il a rencontré un problème à la base aérienne de Leeuwarden, aux Pays-Bas, a-t-on appris auprès des pompiers. Il y a deux blessés. + LIRE ICI

Un F-16 basé à Florennes s’est encastré dans un bâtiment préfabriqué de la base de Leeuwarden, aux Pays-Bas. Première hypothèse: de l’auto-accélération. + LIRE ICI

Accident d’un F-16 belge aux Pays-Bas: le «patron» de la Force aérienne «content» de l’issue de l’incident à Leeuwarden. + LIRE ICI

3. Covid: Yves Van Laethem craint une augmentation des cas

Yves Van Laethem était l’invité de Maxime Binet dans Il faut qu’on parle ce jeudi. Le porte-parole interfédéral Covid-19 est revenu notamment sur le variant Delta et le risque que représentent l’Euro de football et les grands festivals à la fin de l’été. + LIRE ICI

4. Interdiction de transfert pour deux clubs et départ de Michel Preud’homme

Le Standard momentanément interdit de transfert. Les problèmes financiers du Standard sont à la base de cette interdiction de transférer de nouveaux joueurs. + LIRE ICI

Pourquoi l’Excel Mouscron est interdit de transferts? La sanction de la commission des licences est temporaire. Si le club règle son litige financier avec le LOSC, il pourra transférer. + LIRE ICI

Michel Preud’homme quitte officiellement le Standard de Liège + LIRE ICI

5. Le père de Britney Spears reste son tuteur, décide un tribunal américain

Cette décision intervient une semaine après un plaidoyer de la chanteuse pour mettre fin à la tutelle dont elle fait l’objet et qu’elle juge «abusive». + LIRE ICI