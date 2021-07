Internet + TV + mobile + fixe: VOO augmente ses prix, Orange en profite

Voici les trois meilleurs abonnements télécoms qui combinent Internet à la maison, la TV digitale, le mobile et le fixe.

C’est une redistribution des cartes. Le câblo-opérateur wallon VOO augmente 25 tarifs ce 1er juillet 2021. Parmi les plus touchés: les deux formules quadruple play (Internet, TV, mobile, fixe). L’abonnement Quatro Relax coûte désormais 85€ par mois (+ 2,05€), Quatro Max 97€ par mois (+ 2€).

Dans ces nouvelles conditions, quels opérateurs tirent leur épingle jeu? Nous comparons dans le tableau ci-dessous 34 packs télécoms commercialisés par Proximus, VOO, Orange, Telenet et Scarlet. À chacun ses atouts, ses spécificités, ses points faibles.

Exemple: Proximus et l’Internet rapide. Seuls les clients connectés à la fibre optique peuvent bénéficier des vitesses de pointe à la maison.

Sous le tableau, nous désignons les 3 meilleurs «abos» selon 3 critères précis:

– Le plus économique

– Le plus équilibré

– Le plus généreux

Le plus économique

Notre choix: Orange Love Trio Go Light + Fixed Phone. Prix: 69€ par mois. Internet: 100 Mbps. Mobile: 150 minutes d’appel, 1,5 GB d’Internet mobile. Fixe: illimité.

D’un coup d’œil rapide, on pourrait croire que Scarlet est imbattable sur le terrain du quadruple play d’entrée de gamme. Mais l’analyse des conditions et des options nous rappelle que le moins cher n’est pas nécessairement le plus économique.

En ligne de mire: la ligne fixe de la filiale low cost de Proximus. Dans le Scarlet Trio auquel il faut ajouter manuellement un «abo» mobile, le bon vieux fixe inclut uniquement les appels illimités vers les fixes, le soir et le week-end. Pour le reste, il faut payer au cas par cas (0,16€ la minute vers un mobile) ou souscrire des options complémentaires… jusqu’à atteindre 10€ de plus par mois.

Ça devient gênant, d’autant plus si l’on tient compte du fait que l’Internet de Scarlet est nettement plus lent que celui de ses concurrents.

À la lumière de ces éléments, c’est finalement Orange qui propose la formule économique la plus viable, malgré l’étroitesse des minutes d’appel en mobile.

Le plus équilibré

Notre choix: Orange Love Trio Go Intense + Fixed Phone. Prix: 80€ par mois. Internet: 100 Mbps. Mobile: appels illimités, 15 GB d’Internet mobile. Fixe: illimité.

Locataire du réseau VOO, Orange se fait fort de tenir la dragée haute à son propriétaire dans cet exercice d’équilibriste. Cette combinaison marie notamment un généreux quota de 3G/4G pour le mobile et l’illimité pour le fixe.

Si les deux concurrents se tenaient jadis dans un mouchoir de poche, l’augmentation ce 1er juillet 2021 du tarif de l’abonnement VOO Quatro Relax (85€ par mois, +2,05€) complique la tâche de l’opérateur wallon. Qui plus est, sa ligne fixe n’est pas complètement illimitée dans cette formule.

Le plus généreux

Notre choix: VOO Quatro Max. Prix: 97€ par mois. Internet: 400 Mbps. Mobile: appels illimités, 15 GB. Fixe: illimité. Choix d’un extra TV: Be tv, VOOsport World ou Family Fun.

Malgré l’augmentation de prix introduite ce 1er juillet 2021, VOO Quatro reste impossible à concurrencer en termes de générosité. En plus de la vitesse de 400 Mbps, le fixe illimité et les 15 GB de 3G/4G du mobile, le choix d’un bonus TV comme Be tv enfonce le clou de la domination.

Proximus et les cartes SIM L’ancien Belgacom est un choix à considérer une fois que vous ajoutez d’autres cartes SIM à votre abonnement quadruple play. Prix: à partir de 9€ l’abonnement mobile supplémentaire (appels illimités, 5 GB de 3G/4G). Proximus est l’opérateur le moins cher sur ce critère précis des abonnements mobiles supplémentaires.

