VIDÉO | Pablo Andres sort le clip de son hymne non-officiel pour l’Euro «Allez les Diables»

Après le sketch et l’enregistrement du titre, Pablo Andres a diffusé ce jeudi après-midi le clip vidéo de son titre «Allez les Diables» sur les réseaux sociaux.

Tout avait commencé comme une blague, un peu comme tout le reste… Pablo Andres ne s’attendait pas à l’engouement du public face à son hymne – absolument pas – officiel des Diables rouges «Allez les Diables». «Tout a commencé grâce au sketch avec Roméo Elvis publié sur les réseaux sociaux, explique Pablo Andres. On a été complètement dépassés par le buzz, le public réclamait le titre. On l’a enregistré mais après ça, on nous demandait encore un clip, c’était dingue. C’est maintenant chose faite!».

«Oh oh oooh, y a Carrasco! Ah ah aaah, y a Boyata! Ouh ouh ouuuh, y a Lukaku! Et et et Thomas Meunier!» Une rengaine aux sonorités qui rappellent la belle époque du Grand Jojo, lui qui annonçait ce mercredi la fin de sa carrière. Pour l’équipe de Pablo Andres, «Allez les Diables» sonne carrément comme un hommage à l’homme à la moustache mythique. «Ce clip, c’est vraiment parti d’un délire. On voulait faire un hommage à cette ambiance unique de football national, mais surtout un hommage au Grand Jojo avec cette identité belge et ce second degré auxquels on tient tant, sans oublier quelques références à François Damiens.»

Comme tout le reste, le clip a été un peu précipité face à l’engouement du public. «Si on avait pu, on aurait pris le temps de faire les choses bien, mais les proportions qu’a pris ce délire nous dépassent un peu. On a fait le clip comme tout le reste, à l’arrache, pour le délire et surtout pour faire rire.» Malgré tout, Pablo Andres a pu réunir dans son clip une belle équipe composée de Roméo Elvis, GuiHome vous détend, oBelgix ou encore Michel Lecomte, de quoi presque rivaliser avec notre équipe nationale…