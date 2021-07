Intempéries: la non potabilité de l’eau à Hannut confirmée

Les résultats des analyses effectuées sur l’entité de Hannut confirment la non potabilité de l’eau, indique la SWDE jeudi.

Mercredi, la Société wallonne des Eaux avait dans un premier temps déclaré l’eau desservie impropre à la consommation par précaution après les précipitations subies par la commune durant la nuit du 29 au 30 juin.

«Les fortes pluies ont provoqué une turbidité dans l’eau du puits du captage de Jandrain. Ce captage alimente le château d’eau de Hannut centre. L’eau est déclarée non potable dans les entités suivantes: Hannut centre, Thisnes, Crehen, Villers-le-Peuplier et Poucet», précise la SWDE. Après la journée de mercredi, la non potabilité de l’eau reste d’actualité jeudi et de prochaines analyses fourniront de nouvelles précisions vendredi.

Une distribution alternative de deux bouteilles d’eau potable par personne est mise à disposition de la population concernée à l’administration communale de Hannut, rue de Landen n°23 et à la salle Patria, rue du Chiroux n°5.

En attendant les résultats des analyses des échantillons prélevés sur le réseau, les autorités invitent la population à ne pas consommer l’eau fournie au robinet, même après ébullition: «C’est-à-dire qu’il ne faut pas l’utiliser à des fins alimentaires, ni pour le brossage des dents ni pour la vaisselle de contenants à usage alimentaire.»

La commune de Lincent est également touchée par des coupures d’eau depuis mercredi. Une distribution de bouteilles était donc programmée à l’administration communale, dès 12h00 jusqu’à 19h00 jeudi. «La SWDE nous indique que la situation devrait être rétablie dans le courant de l’après-midi. Il est évident que ce service sera interrompu dès le retour de l’eau de distribution», précisait le bourgmestre Yves Kinnard.