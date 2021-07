Wimbledon: Gillé et Vliegen sortis au 1er tour, changement d’adversaires pour Minnen et Van Uytvanck

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés dès le premier tour du double à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de l’année, jeudi sur le gazon londonien.

La paire belge de Coupe Davis, 13e tête de série, a été battue en deux sets (6-4, 6-4) par l’Autrichien Oliver Marach (30e mondial en double) et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi (ATP 55 double). La partie a duré 1h24.

Sander Gillé est 29e au classement mondial en double et Joran Vliegen 28e. C’étaient les seuls Belges inscrits dans le double masculin.

Chez les dames, Elise Mertens, 8e mondiale en double, fait la paire avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, 5e joueuse de double au monde. Elles seront opposées jeudi encore à la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 512 double) et la Kazakhe Galina Voskoboeva (WTA 205 double).

Jeudi aussi, dans la foulée d’Elise Mertens sur le même court, Greet Minnen (WTA 106 double) et Alison Van Uytvanck (WTA 101 double), associées, joueront de leur côté au premier tour contre les Américaines Emina Bektas (WTA 164 double) et Quinn Gleason (WTA 171). Leurs adversaires a changé. C’étaient d’abord d’autres américaines, Amanda Anisimova (WTA 496 double) et Sloane Stephens (WTA 621 double), qui étaient prévues à leur menu.

En double mixte, Joran Vliegen est encore engagé à Wimbledon avec l’Australien Storm Sanders alors que Sander Gillé est associé à l’Américaine Hayley Carter avec qui il forme aussi la 13e paire tête de série.