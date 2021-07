Une pétition de plus de 230.000 signatures pour rejouer France-Suisse

Selon cette pétition, le gardien suisse n’aurait pas respecté les règles. Les arbitres et l’assistance vidéo ont pourtant estimé que si.

La défaite n’est jamais facile à digérer, beaucoup de Belges le savent. C’est particulièrement le cas lorsqu’on mène au score avec deux buts d’écart à quelques minutes de la fin de la partie. Mais c’est arrivé à l’équipe de France face à la Suisse en huitième de finale de l’Euro. «C’est le football. C’est pour ça qu’on aime ce sport» aussi, comme l’a rappelé le capitaine des Bleus, Hugo Loris.

Certains supporters et téléspectateurs ne sont pas encore décidés à accepter la défaite aux tirs au but. Sur internet, une pétition rassemble plus de 200.000 signatures pour rejouer le match. Pour quelle raison? Le gardien suisse, Yann Sommer, aurait triché lors du penalty arrêté, tiré par Mbappé. «Lors de la séance de tirs au but du match France - Suisse, le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du tir de Mbappé. Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse, et donc de rejouer le match. Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir les règles n’ont pas été respectées», note la pétition.

La VAR a vérifié ce dernier penalty avant de valider la victoire de la Suisse. Le gardien avait un pied sur sa ligne au moment du tir du Français, malheureusement pour les plus de 200.000 signataires.