Tuile: L’Excel Mouscron interdit de transferts jusqu’à nouvel ordre

À cause d’un conflit financier entre l’Excel et le LOSC, la commission des licences a pris une décision forte. L’interdiction tient tant que le litige ne sera pas réglé.

Alors que le projet semblait bien en route à Mouscron, après les nominations des frères Mpenza et de Scifo, un premier (gros) grain de sable vient enrayer la machine. La commission des licences vient de signifier que l’Excel ne pourrait pas effectuer de transfert rentrant jusqu’à nouvel ordre. Pourquoi? C’est en réalité assez simple sur le papier. La saison dernière, un accord entre le LOSC et les Hurlus avait été conclu. Les Français devaient notamment apporter des fonds afin de payer les contrats des joueurs prêtés et des membres du staff. Mais avec le départ inattendu de Gérard Lopez de Lille, l’accord a été remis en question par la nouvelle direction des Dogues. L’argent n’est donc pas arrivé dans les caisses du club et les salaires des joueurs étiquetés lillois n’ont pas été payés.

Du côté du REM, on assure que l’interdiction est temporaire. «Le désaccord financier entre le LOSC et l’Excel devrait être réglé dans les prochains jours ce qui permettra de finaliser plusieurs dossiers déjà sur la table».

Il faut le souhaiter car le travail de reconstruction était déjà titanesque au Canonnier. S’il prend en plus du retard, cela risque de devenir compliqué…