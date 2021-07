Euro 2020: Hazard et De Bruyne absents de l’entraînement des Diables ce jeudi

Roberto Martinez et Eden Hazard. Photo News

Eden Hazard er Kévin De Bruyne brillaient à nouveau par leur absence à la veille de Belgique-Italie.

Les hommes de Roberto Martinez poursuivent la préparation du quart de finale contre l’Italie.

Le groupe était au complet à l’entraînement de ce jeudi 11h, à l’exception de Kevin De Bruyne et Eden Hazard qui sont absents suite à leurs blessures encourues contre le Portugal. Jason Denayer, qui n’avait pas participé à la séance de mercredi, est bel et bien sur la pelouse.

Vanaken, Alderweireld, Vermaelen et Vertonghen sont montés en premier sur le terrain, dix minutes avant le début de la séance.

Tout le groupe belge décollera vers 16H30 pour rejoindre Munich.

Plus tard, vers 19H45, Axel Witsel et Roberto Martinez s’adresseront à la presse pour faire le point à un peu plus de 24 heures de cette rencontre cruciale face à la Squadra Azzura.

B.Pi.