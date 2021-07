Des super-scanners à Namur, un bourgmestre passe du PS au MR, les bienfaits de la hutte de sudation, une légende de la Squadra préface Belgique-Italie: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 1er juillet.

1. Sans papiers: une grève de la faim, pour quel rapport de force?

Une grève de la faim a-t-elle jamais permis de régulariser un demandeur d’asile sans papiers? Entretien avec une militante de la première heure. «Quand les sans papiers en arrivent là, ce n’est pas par hasard. Ils se disent qu’ils ont épuisé les autres ressources.»

2. L’intelligence artificielle pour gérer la circulation électrique

À Lierneux, c’est l’intelligence artificielle qui gère le flux d’électricité des éoliennes. Une réponse à un défi majeur pour le renouvelable.

3. Il passe du PS au MR: «Le PS ne soutient en rien les communes rurales»

La position du PS face à l’affaire Publifin, la neutralité, «le désintérêt du PS pour les communes rurales» poussent Sébastian Pirlot dans les bras du MR.

4. Namur: les organes en toute transparence grâce à trois super-scanners

Le site Sainte-Elisabeth du Centre Hospitalier Universitaire (CHU-UCL) a acquis trois scanners d’une puissance stupéfiante. «Les images sont plus sereines et plus dynamiques. Donc, nous sommes plus confiants dans notre diagnostic. Notre travail s’en trouve plus aisé»

5. Le Ligny 1815 Museum bataille pour des aides

La ministre wallonne du Tourisme et du Patrimoine, Valérie De Bue, était en visite au musée de la bataille de Ligny, ce mardi. «Le musée est resté fermé durant de longs mois, tout comme notre espace horeca. Certes, cela nous a permis de relever la tête du guidon pour réfléchir à de nouveaux projets. Mais on peine à recevoir des aides.»

6. Pascal Scimé: «Ce Belgique-Italie, j’aurais préféré éviter»

Résidant à Waterloo, le journaliste sportif Pascal Scimè est né en Belgique, à la fin des années 70. Mais ses parents sont italiens, originaires de Sicile, du côté d’Agrigente plus précisément: «J’ai baigné dans la culture italienne depuis mon premier jour.»

7. Une légende de la Squadra: «L’Italie a un meilleur jeu d’infiltration»

Giuseppe Bergomi, l’ancien joueur de l’Inter Milan et consultant pour Sky Italie, préface le duel belgo-italien. Lors de l’entretien qu’il nous a accordé ce mercredi, il évoque les forces d’une Squadra Azzura joueuse comme rarement, et dit son admiration pour Kevin De Bruyne, «un joueur unique».

8. Hutte de sudation: le sauna de la nature

Bénéfique au corps, mais aussi à l’esprit, la hutte de sudation fait des adeptes sous nos contrées. Rencontre à Huy.

9. Olivier Guez: «Le foot raconte notre monde»

«Une passion absurde et dévorante» réunit des textes où Olivier Guez porte sur le football un regard débordant du cadre strictement sportif.

10. «Petite maman»: un film à la recherche du temps commun

Il y a deux ans, Céline Sciamma a marqué les esprits avec son Portrait de la jeune fille en feu. Une histoire d’amour entre deux femmes qui se réappropriait la façon de filmer les corps. Avec «Petite maman», son nouveau film, Céline Sciamma fait voyager les générations ensemble.

