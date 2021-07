VIDÉO | «Mbappé est un enfant qui pense être un grand joueur», un spectateur raconte le clash avec la mère de Rabiot

Un auditeur de l’After Foot, talk-show sur la chaîne française RMC, a raconté la scène du clash entre Véronique Rabiot et les autres familles des joueurs de l’équipe de France, depuis l’intérieur.

Walid, un supporter des Bleus s’est retrouvé, un peu par hasard, directement impliqué dans l’altercation verbale survenue dans les tribunes après le funeste France-Suisse, entre Véronique Rabiot et le père de Kylian Mbappé. Il a raconté la scène en détail sur l’antenne de RMC.

🗣 💬 "Vous pensez que c'est un grand joueur, mais c'est un enfant qui pense être un grand joueur !"



🗣 💬 "Vous pensez que c'est un grand joueur, mais c'est un enfant qui pense être un grand joueur !"

Walid, fan des Bleus présent dans les tribunes avec les familles des joueurs, raconte son échange avec Véronique Rabiot, qui s'est écharpée avec les clans Mbappé et Pogba.

Selon Walid, l’auditeur, la discussion a vraiment commencé après le tir au but décisif raté par Kylian Mbappé: «À ce moment-là, Mme Rabiot se lève et parle au père de Kylian Mbappé. On tend l’oreille, mais on n’entend pas. Une fois qu’elle finit, elle se retourne vers moi et mon frère, raconte l’auditeur. À mon avis, elle pensait qu’on était du clan Pogba. Et elle nous raconte ce qu’elle a dit à M. Mbappé.»

Véronique Rabiot lui aurait alors dit: «Je viens de parler à M. Mbappé et je lui ai dit qu’il faudrait qu’il recadre son fils». En désaccord avec ce propos, l’auditeur lui répond que «ça arrive de rater des penalties», que «le football c’est comme ça» et qu’une telle déception peut «encore arriver.»

«Là, elle me pointe du doigt et me lâche: «C’est là où vous vous trompez. Vous pensez que c’est un grand joueur, mais en fait, c’est un enfant qui pense être un grand joueur»», explique Walid, qui raconte ensuite lui avait fait part de son désaccord. «Je l’ai vexée», pense-t-il.