Coup de tonnerre au PSG: Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger

La star souhaiterait partir du PSG à la fin de son contrat.

Décidément, Kylian Mbappé sait manier l’art du crochet. Annoncé comme intransférable par Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé aurait des envies d’ailleurs... pour l’année prochaine. En effet, L’Equipe réfute les dires du président du PSG et confirme que le joueur ne souhaite actuellement pas rester dans la capitale française. En fin de saison, le dirigeant qatari avait déclaré ceci: «Je vais être clair: Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. [...] Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente. C’est Paris, c’est son pays.»

Selon le journal sportif, la réalité est tout autre. «Kylian Mbappé a informé certains membres du PSG, qu’en l’état, il ne prolongerait pas. Mais il respectera sa dernière année de contrat.» Un véritable séisme pour le PSG qui perdrait gratuitement son image de marque et sa meilleure valeur marchande.

Après un Euro de très mauvaise facture, Kylian Mbappé voudrait donc rester jusqu’en 2022 pour ensuite connaître l’ivresse d’un autre championnat... qui pourrait être l’Espagne! Depuis le début de sa carrière, le joueur est très souvent envoyé du côté du Real ou du Barça.