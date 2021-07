Effondrement d’un immeuble près de Miami Beach: deux enfants morts retrouvés, encore plus de 140 disparus

«Nous avons trouvé deux cadavres supplémentaires sous les gravats», a indiqué mercredi la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse.

Près d’une semaine après l’effondrement soudain d’un immeuble du front de mer de la Floride, le bilan s’est encore alourdi mercredi, passant à 18 morts, soit deux de plus que la veille, tandis que plus de 140 personnes sont toujours portées disparues, l’espoir de retrouver des survivants diminuant chaque jour un peu plus.

«C’est avec grand regret, et une vraie douleur que je dois vous annoncer que les deux personnes retrouvées décédées sous les gravats étaient des enfants, de 4 et 10 ans», a-t-elle ajouté.

Quelque 140 personnes sont par ailleurs toujours manquantes, a-t-elle ajouté. Parmi elles, figurent des dizaines de Latino-Américains originaires d’Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l’Uruguay.

La majeure partie de l’édifice de douze étages, baptisé Champlain Towers, s’est écroulée jeudi vers 01H20 du matin dans un nuage de poussière, l’une des plus graves catastrophes urbaines de l’histoire des États-Unis.

Si les équipes de secours ont découvert de nouveaux tunnels dans les gravats, l’espoir de trouver des survivants au septième jour des recherches est désormais très «faible».