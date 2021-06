Huit athlètes belges sélectionnables pour Tokyo sur base du ranking olympique

Huit athlètes belges sont sélectionnables pour les Jeux olympiques de Tokyo sur base du classement olympique, dont la version définitive a été publiée mercredi par World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme.

Il s’agit d’Imke Vervaet (200 m), Anne Zagré (100 m haies), Fanny Smets (perche), Noor Vidts (heptathlon), Robin Vanderbemden (200 m), Robin Hendrix (5.000 m) et Kevin Borlée et Jonathan Sacoor (400 m). Leur sélection doit maintenant être officialisée par le COIB (Comité olympique et interfédéral belge), qui a déjà sélectionné quinze autres athlètes pour Tokyo.

Par contre, huit autres athlètes passent de peu à côté d’une qualification sur base de leur ranking. C’est le cas de Rani Rosius (100 m); Claire Orcel (hauteur) et Thomas Carmoy (hauteur), à qui il manque une place pour pouvoir se qualifier. Eline Berings (100 m haies), Philip Milanov (disque) et Soufiane Bouchikhi (5.000 m) finissent eux deux places trop loin, tandis qu’il manque trois places à Vanessa Sterckendries (marteau) et sept à Dylan Borlée (400 m). Ils pourraient encore être repêchés en cas de forfait d’autres athlètes qualifiés.

La lecture des listes de World Athletics révèle aussi que Nafi Thiam n’est pas inscrite à la hauteur ni à la longueur. Elle se concentre sur l’heptathlon, elle qui est championne olympique en titre.