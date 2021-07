La situation sanitaire s’améliore et des allégements sont donc appliqués progressivement. Parce que plus de 6 Belges sur 10 ont déjà reçu leur première dose et qu’il y a moins de 500 lits occupés aux soins intensifs dans le royaume, la fin du télétravail est autorisée à partir d’aujourd’hui, même si les autorités sanitaires souhaitent que le fonctionnement en distanciel reste favorisé…