Coup d’envoi donné pour la mobilisation solidaire en faveur des sans-papiers grévistes

Une mobilisation solidaire avec les sans-papiers en grève de la faim depuis le 23 mai a été initiée mercredi à 17h00 à l’église du Béguinage à Bruxelles.

Des organisations de la société civile appellent les citoyens à réaliser, pendant 24 heures, des visites de solidarité pour soutenir la demande de critères clairs de régularisation.

Une quinzaine de personnes étaient rassemblées autour du stand d’accueil à l’extérieur de l’église en début de soirée mercredi, selon la police de Bruxelles-Ixelles. De 50 à 70 personnes tenaient en outre une assemblée à l’intérieur, selon les organisateurs. La police a autorisé à maintenir une présence en extérieur de 17h00 à 21h00 mercredi soir et de 09h00 à 17h00 jeudi.

Le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) avait déjà exprimé sa position en rappelant que des régularisations exceptionnelles pour raison humanitaire existent, mais que «l’exception ne peut devenir la règle», selon un de ses tweets. «Il n’y aura pas de régularisation collective et celui qui donne de l’espoir aux grévistes de la faim jette de l’huile sur le feu». Il avait cependant proposé de mettre en place une «zone neutre», pour informer les grévistes de la faim sur l’avancée de leurs dossiers.

«On peut continuer d’assister à la détermination du secrétaire d’État, d’une part, et à la détermination tout aussi forte, d’autre part, des personnes qui se mettent en danger, mais il va bien falloir reconnaître certains écueils du système en Belgique», observe Sotieta Ngo, directrice du CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers ).

«L’Organisation internationale du travail (OIT) vient de sortir un rapport sur la problématique des travailleurs migrants. (...) Gérer le fonctionnement de notre économie sur le dos des migrants est une impasse et il est temps de prendre le taureau par les cornes. Ils font aujourd’hui tourner des secteurs comme les soins aux personnes, l’aide domestique, l’horeca et la construction. On permet à des employeurs de disposer de travailleurs corvéables à merci, à qui l’ont dit qu’ils n’ont qu’à continuer à exister dans l’ombre et dans une sous-citoyenneté ou rentrer chez eux», poursuit Mme Ngo. De 100.000 à 150.000 personnes sont sans-papiers sur le territoire belge, selon une estimation faite à partir d’un croisement de données, tirées notamment de l’aide médicale urgente et de syndicats.

L’événement solidaire de mercredi est entre autres soutenu par le CIRÉ, le Mouvement ouvrier chrétien (MOC ), les syndicats CSC et FGTB, l’association Pax Christi Vlaanderen, le comité ULB-VUB de soutien aux sans-papiers, la Fédération des étudiants francophones (FEF), la plateforme citoyenne BxlRefugees et l’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB).

Des sans-papiers ont occupé l’église fin janvier, puis également les réfectoires de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) début février pour réclamer l’élaboration de critères clairs de régularisation, tenant par exemple compte du travail et de l’ancrage des personnes. Le groupe rassemble quelque 475 personnes en comptant les enfants, qui ne font pas la grève de la faim, selon l’estimation de représentants des sans-papiers. Les grévistes sont environ 430.