Eupen l’emporte 2-1 face à Seraing en amical

Ce mercredi 30 juin, l’AS Eupen recevait le voisin de Seraing pour un match de préparation remporté 2-1 par les Pandas.

Côté eupenois, le nouvel entraîneur Stefan Krämer a donné du temps de jeu à tout son noyau, ou presque. Pareil à Seraing, où l’entraîneur Jordi Condom signait son retour au Kehrweg, soit là où il était encore directeur sportif il y a peu.

Sans Benoît Poulain et Jordi Amat (légers soucis musculaires) et sans Agbadou (fin de quarantaine), les Eupenois ont pris les devants en première période, sur un but de Stef Peeters (27e, 1-0), bien servi par le jeune Ignace N’Dri.

Al Badaoui, sur penalty, avait l’occasion d’égaliser mais le Métallo voyait le gardien frontalier Abdul Manaf Nurudeen détourner sa tentative sur penalty.

Dans l’autre sens, Smail Prevljak se montrait plus incisif et convertissait le penalty dont héritaient les Eupenois (2-0, 47e).

C’est le puissant offensif Marius Mouarndilmadji qui réduisait le score à 2-1 (55e). Le solide Tchadien passé par Porto et actuellement testé par Seraing avait déjà marqué le but des siens lors du premier match amical du club sérésien, face à La Gantoise (victoire 1-0).