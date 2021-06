Michel-Ange Balikwisha utilise la loi de 1978 pour quitter le Standard

Michel-Ange Balikwisha a rompu unilatéralement son contrat avec le Standard sur base de la loi dite de 1978, a annoncé e club liégeois mercredi.

Formé au Standard, où il est arrivé en 2014, Michel-Ange Balikwisha, 20 ans, s’est imposé en équipe première des Rouches la saison dernière. Alros qu’il était cité au FC Bruges et à l’Antwerp pour un montant estimé à environ 7 millions d’euros, le joueur a décidé de rompre unilatéralement son contrat.

«Cette rupture unilatérale du contrat qui lie le joueur avec le club ne fait référence à aucun motif, et est adressé sans annonce préalable», indique le Standard sur son site internet.

«Depuis plusieurs années, le Standard de Liège investit énormément d’énergie dans la formation de ses jeunes joueurs. Le club est triste de constater que Michel-Ange, fruit de l’Académie, a décidé d’appliquer un acte fort préjudiciable aux intérêts du Standard de Liège», ajoute le club liégeois. «Cette constatation est d’autant plus regrettable au regard de la confiance que le club lui a témoigné cette saison écoulée qui a vu Michel-Ange performer. De plus, comme par ailleurs relayé les derniers jours par la presse, le Standard de Liège était en négociation avancée avec des clubs importants en vue du transfert de Michel-Ange. En effet, notre club a toujours mis tout en œuvre en vue de l’épanouissement de ses employés-joueurs, que ce soit au sein du Standard de Liège mais aussi dans le cadre de leur carrière future. De nombreux joueurs issus de l’Académie du club et actif dans les plus grands clubs européens le démontrent».

«Malgré cela, le Standard de Liège avait eu vent que Michel-Ange et son «agent» - Monsieur Didier Frenay - étaient en discussion avec l’un ou l’autre club de Jupiler Pro League, sans que nous n’en soyons formellement avertis,» poursuit le communiqué des Rouches. «Notre club ne peut en aucun cas imaginer que l’un de ces clubs puisse être impliqué d’une quelconque manière dans cette rupture unilatérale».