La Trump Organization inculpée de délits fiscaux jeudi, selon la presse américaine

Donald et Mélania Trump Reporters / DPA

La Trump Organization et son directeur financier Allen Weisselberg devraient être inculpés jeudi de délits fiscaux, rapportent mercredi le Wall Street Journal et CNN.

Il s’agit des premières inculpations depuis l’ouverture d’une enquête il y a trois ans sur de possibles méfaits commis par l’entreprise de l’ancien président américain Donald Trump.

Le quotidien Wall Street Journal rapporte sur base de personnes proches de l’enquête que la société et M. Weisselberg seront poursuivis pour fraude fiscale sur des avantages sociaux. L’enquête a notamment tenté ces derniers mois de déterminer si des impôts avaient bien été payés sur des voitures, des maisons et des appartements d’employés entre autres. Les procureurs ont essayé d’obtenir la coopération du directeur financier de la Trump Organization, sans succès.

Donald Trump a toujours nié que des abus financiers auraient eu lieu dans son entreprise et considère que l’enquête est motivée politiquement. Pour autant que l’on sache, l’ancien président en personne n’est pas poursuivi. Cependant, les inculpations pourraient signifier que banques et partenaires commerciaux ne voudront plus travailler avec son entreprise, qui encourt une amende en cas de condamnation.

L’enquête porte également sur la manipulation de la valeur d’un bien immobilier, qui permettrait de baisser l’impôt dû et de contracter des emprunts plus avantageux.