PHOTOS | Feu vert définitif pour la rénovation et l’extension du stade du Standard: le ministre a signé l'octroi, sur recours, du permis

Après une «analyse minutieuse», le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus a signé l’octroi, sur recours, du permis pour la rénovation et l’extension du stade Maurice Dufrasne de Sclessin où joue le Standard.

La bonne nouvelle est tombée ce mercredi, dans le courant de l’après-midi. Après de nombreux rebondissements dans la procédure relative à la rénovation et l’extension du stade Maurice Dufrasne de Sclessin, le ministre de l’Economie, Willy Borsus, a signé l’octroi, sur recours, du permis d’urbanisme. Et ce, «après une analyse minutieuse» du dossier avec ses collègues en charge des recours sur permis intégré et des différents avis consultés.

Ce projet porte sur l’augmentation de la capacité d’accueil qui passera de 28.700 à 32.126 places ainsi que sur l’intégration d’un ensemble commercial, d’activités de loisirs, de bureaux ou encore de crèche en son sein.

Dans le détail sont prévus le rehaussement de la tribune T2; l’aménagement d’une esplanade d’accueil pour les supporters avant et après les matches; la construction de trois immeubles mixtes destinés principalement à des fonctions de bureaux, de crèche, de salle de fitness et de brasserie; l’aménagement de plusieurs nouveaux parkings et l’augmentation de la capacité du parking existant; la création d’une ‘placette’ ou encore le réaménagement de l’échangeur routier en séparant les différents types de circulation.

Doc. Cette signature constitue une étape décisive dans un dossier qui avait connu un coup d’arrêt en août 2020, quand le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait demandé au Standard de revoir sa copie, estimant notamment que les parkings posaient problème. Quelques mois plus tard, le collège communal de la Ville de Liège avait rendu un avis favorable sur base des modifications apportées et en avril, la Région avait finalement donné son feu vert, concrétisé ce mercredi par la signature du permis de rénovation et d’extension du stade de Sclessin.