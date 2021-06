14 bodycams pour la police du Tournaisis

Après les vacances, certains policiers de la zone du Tournaisis seront, à leur tour, dotés de bodycams quand ils iront en intervention.

En français, certains les appellent des caméras-espions et d’autres, des caméras de corps. Quoi qu’il en soit, plus personne n’ignore aujourd’hui à quoi ressemblent ces caméras embarquées qui sont d’ores et déjà utilisées dans plusieurs zones de police du pays.

Pour celle du Tournaisis, le projet était dans l’air depuis quelque temps déjà, mais certaines étapes administratives devaient encore être franchies.

Dont celle d’en faire approuver le principe par chaque conseil communal des quatre communes concernées, à savoir Tournai, Rumes, Brunehaut et Antoing. Le point a été évoqué devant le Conseil de police de mardi soir en réponse à un conseiller qui souhait faire le point sur ce dossier.

Une évaluation prévue pour la fin de l’année

La zone de police du Tournaisis a décidé, dans un premier temps, d’acquérir 14 bodycams qui devraient être mises en service à partir du mois de septembre prochain.

Une évaluation concernant l’utilisation de ce nouvel outil sera opérée à l’issue d’une période test qui devrait en toute logique se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. «Question d’avoir suffisamment de recul pour savoir si l’investissement est judicieux», nous a expliqué le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, qui est aussi président de la zone de police.

Grâce aux expériences menées dans d’autres pays mais aussi dans des zones de police voisines, on sait que le recours a des bodycams présente plusieurs avantages.

À commencer par provoquer un effet dissuasif qui permet d’apaiser certaines situations tendues; le fait d’annoncer un enregistrement audio et vidéo (ce qui est obligatoire dans le chef du policier) serait très souvent de nature à provoquer moins d’emportement dans le comportement des uns et des autres.

Le fait de posséder des images d’une intervention permet aussi d’améliorer la qualité de la rédaction de certaines procédures (recueil d’information, preuves) tout en apportant également davantage d’éléments éclairants en cas de plainte.

Pour les agents du service d’intervention et de sécurisation

On l’aura compris à la lecture de ce qui précède, ce type d’outil est avant tout destiné aux agents qui se rendent sur le terrain et qui sont susceptibles d’êtres confrontés à des situations que l’on qualifiera de «difficiles».

Aussi, dans la zone de police du Tournaisis, ce sont les hommes du service d’intervention et de sécurisation qui disposeront prioritairement de cet équipement.

Bien entendu, l’utilisation de bodycams est soumise à des règles strictes qui sont notamment dictées par le RGPD. Ainsi, les images doivent être sécurisées et ne peuvent être utilisées que dans le cadre strict de procédures judiciaires à la demande d’un magistrat…

Paul-Olivier Delannois, se dit particulièrement «favorable à leur application sur le terrain car cela devrait permettre d’objectiver certains faits.»

Donc, à l’avenir, lorsque vous serez contrôlés par des pandores, n’oubliez pas de sourire car aurez peut être la chance d’être filmé…