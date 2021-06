Tarifs de l’eau 2022-2026: Vivaqua demande le rattrapage des indexations non appliquées

Le Conseil d’Administration de Vivaqua demande un rattrapage des indexations non-obtenues au cours des dernières années dans les tarifs périodiques à appliquer pour la période 2022-2026.

Réuni mercredi, le CA de Vivaqua a déterminé cette proposition qu’il transmettra à Brugel, régulateur indépendant désormais compétent pour fixer les tarifs en Région bruxelloise.

En ce qui concerne la facture tant des ménages que des usagers non-domestiques, la proposition du Conseil d’Administration d’une augmentation unique de 15% en 2022 a notamment pour effet de rattraper les indexations non-obtenues dans passé. Ainsi un ménage de 2 personnes et une consommation de 70 m3 verra sa facture passer de 260 EUR/an à 299 EUR/an et ce, pour une année pleine, soit toujours le meilleur tarif en Belgique. Les ménages bénéficiant de l’intervention sociale (BIM) verront leur facture d’eau baisser de 2 à 15% (en fonction de leur consommation) par rapport à leur facture actuelle.

Ce rattrapage d’indexation permet par ailleurs de freiner la croissance de la dette: son montant devrait continuer à croître mais de l’ordre de 20 M€/an au-delà de 2026 (contre 30 M€/an aujourd’hui) pour atteindre 1.012 M€ à fin 2026, a indiqué mercredi l’opérateur public de l’eau, par voie de communiqué.

Justification de la demande d’augmentation tarifaire: depuis 2014, seules deux indexations ont eu lieu, en 2020 et en 2021. Depuis 2014, le prix n’a ainsi progressé que de 3 pc, contre 16,5 pc en moyenne ailleurs dans le pays.

Pour un ménage de 2 personnes (consommation moyenne de 35 m³/personne/an), la facture d’eau à Bruxelles est de 260€/an. Dans les villes de Gand ou de Liège, le même ménage paie aujourd’hui environ 400€/an. A Anvers, la deuxième ville la moins chère du pays, la facture du ménage s’élève aujourd’hui 323€/an.

Depuis 2014, les recettes de Vivaqua à travers la facture d’eau sont donc restées au même niveau, tandis que les coûts qu’elle doit assumer pour mener à bien ses missions de production et de distribution d’eau potable, mais aussi en matière d’égouttage ou de gestion des bassins d’orage ont augmenté.

L’entreprise est donc confrontée à un endettement cumulé très élevé: en 2020, la dette bancaire de Vivaqua représentait un montant global de 877 millions€, a-t-elle souligné.

C’est pour mettre fin à cette situation financière difficilement tenable, que Brugel et Vivaqua travaillent depuis 2018 sur une objectivation des coûts de Vivaqua afin de pouvoir obtenir des tarifs qui reflètent le coût-vérité de l’eau, et des services que Vivaqua rend en Région bruxelloise.

Dans ce contexte, Vivaqua s’est ainsi engagée, à réaliser des efforts pour mieux maîtriser ses coûts à hauteur de 30 millions d’euros à horizon 2024.

Vivaqua a par ailleurs insisté sur le fait qu’elle était depuis longtemps favorable à l’introduction d’un tarif social de l’eau au bénéfice des personnes en situation de précarité, qui éprouvent des difficultés à payer leur facture.

Le 1er avril dernier, le gouvernement bruxellois a décidé de financer dès 2022 une intervention sociale qui devrait bénéficier à un quart des ménages bruxellois - quand un membre du ménage est bénéficiaire du statut BIM, tout le ménage bénéficiera de l’intervention sociale. Pour ces ménages bruxellois, la facture d’eau diminuera donc en 2022 par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.

En parallèle de l’intervention sociale, le Fonds Social de l’Eau, accessible à toute personne qui éprouve une difficulté à payer sa facture d’eau, sera maintenu au-delà du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration s’est prononcé en faveur de la suppression du tarif progressif en 4 tranches (prix au m3 progressivement de plus en plus élevé) source d’effets pervers sur les ménages les plus précarisés, équipés d’appareils ancienne génération, davantage consommateurs d’eau.