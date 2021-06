Un centre de formation en biotechnologie et biopharmacie verra le jour à Gosselies

Un centre de formation susceptible de soutenir les start-up et les scale-up biotechnologiques et biopharmaceutiques en Wallonie va voir le jour d’ici à 2025 à Gosselies (Charleroi), a indiqué mercredi dans un communiqué la fédération Essenscia.

Ce centre est l’un des projets retenus dans le cadre du plan de relance et de résilience proposé par la Belgique et accepté il y a quelques jours par la Commission européenne.

Baptisé «EU Biotech School & Health Hub», le projet consiste à la mise sur pied d’un centre de compétences multidisciplinaire doté en outre d’un accélérateur d’entreprises.

Le centre fonctionnera autour de quatre piliers et autant de programmes de formations: promotion des STEM (sciences, techniques, ingénierie, mathématiques), bioproduction de nouvelle génération, numérisation et soft skills & mini MBA . Il accueillera à la fois des étudiants, des demandeurs d’emploi et des travailleurs. Un des objectifs est de former des travailleurs qualifiés pouvant œuvrer dans le secteur en plein développement de la biotechnologie et de la biopharmacie.

L’investissement représente quelque 25 millions d’euros.