Inondations: coupure d’eau potable à Hannut, Crehen, Villers-le-Peuplier, Poucet et Thisnes

Les inondations qui ont touché la province de Liège ont des répercussions ce mercredi.

Les fortes pluies qui se sont abattues en Hesbaye mardi soir ont occasionné des désagréments dans plusieurs communes liégeoises. Du côté de Hannut, l’eau desservie au robinet a d’ailleurs été déclarée non potable par la SWDE jusqu’à nouvel ordre suite aux inondations constatées dans l’entité, a indiqué la Ville mercredi en début d’après-midi.

Une situation qui durera au minimum pendant 24 heures: «Cela concerne les villages et entités de Hannut centre - Villers-le-Peuplier - Crehen - Poucet et Thisnes. La SWDE n’est pas certaine de la potabilité de l’eau et doit donc l’analyser. Le résultat ne sera connu que demain à midi et nous espérons que tout rentrera dans l’ordre à ce moment-là. D’ici là, deux bouteilles d’eau potable par personne sont mises à la disposition des citoyens», précise le bourgmestre Manu Douette.

Dans un premier temps, la Société wallonne des Eaux ne souhaitait pas alimenter le château d’eau. Finalement, il l’est encore: «L’eau peut être utilisée pour la douche ou tout ce qui est sanitaire».