Loi pandémie: cdH, PTB et N-VA demanderont un nouveau renvoi au Conseil d’État

Trois partis d’opposition, le cdH, le PTB et la N-VA, annoncent mercredi qu’ils demanderont un nouveau renvoi au Conseil d’État de la loi pandémie.

Celle-ci figure à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre de ce mercredi après-midi.

Le cdH, par la voix de la députée Vanessa Matz, indique qu’il demandera un avis sur des amendements. De son côté, le PTB va le demander sur le volet «réquisition du personnel», a fait savoir le député communiste Nabil Boukili. La N-VA fera de même «pour garantir un texte juridiquement correct», a à son tour annoncé le chef de groupe Peter De Roover.

Dans l’après-midi, la Chambre examinera à nouveau en séance plénière le projet de loi pandémie de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Le dernier avis du Conseil d’État a en effet été publié, permettant la reprise des travaux sur ce texte. Le projet de loi pandémie «intérieur» vise à donner une base légale plus solide aux mesures de restriction des libertés prises dans le cadre de la crise sanitaire, mais celui-ci est contesté par l’opposition.

«Empêcher l’adoption en l’état de cette loi inacceptable»

Le 10 juin dernier, les partis la composant avaient obtenu pour la deuxième fois le renvoi du projet de loi, reportant à nouveau le vote du texte. Le projet de loi pandémie «santé», porté par le ministre Frank Vandenbroucke, avait par contre bien été validé.

Ce mercredi, le débat risque de tourner court. Le cdH affirme d’ores et déjà que son objectif «est d’empêcher l’adoption en l’état de cette loi inacceptable». «Ce n’est pas de la flibuste, mais de l’opposition à un texte qui en l’état ne répond pas à la demande de ceux qui l’avaient réclamé et qui nombreux s’y opposent aujourd’hui parce qu’il est dangereux pour la démocratie», commente Vanessa Matz.

PTB et N-VA embrayent

Le PTB annonce également qu’il formulera une nouvelle demande d’avis. «Vu que le Conseil d’État ne s’est toujours pas prononcé sur la mesure de réquisitionner du personnel dans le cadre de la loi pandémie, je vais le demander en plénière cet après-midi», a annoncé Nabil Boukili dans un message envoyé à Belga.

Dans un troisième temps, la N-VA a à son tour annoncé la même intention «pour garantir un texte juridiquement correct». «Ce texte crée une zone grise dans laquelle on ne sait pas quelles lois s’appliqueront encore et lesquelles ne s’appliqueront plus. Notre groupe ne peut donc pas approuver une loi aussi importante sans avoir la certitude que tous les ‘bugs’ ont été supprimés», a expliqué le chef de groupe des nationalistes flamands Peter De Roover dans un communiqué.

La présidente de la Chambre est tenue de demander l’avis du Conseil d’État lorsque la proposition de consultation est appuyée par au moins cinquante députés, stipule le règlement de l’assemblée. cdH (5 sièges), PTB (12) et N-VA (24) disposent ensemble de 41 sièges.