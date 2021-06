10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Nouvelles centrales au gaz: nécessaires?; «L’Italie, l’équipe la plus séduisante»; 143 nouveaux kots à Louvain; … Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 30 juin 2021.

1. A-t-on vraiment besoin de nouvelles centrales au gaz?

Faudra-t-il vraiment financer de nouvelles centrales au gaz pour pallier la sortie du nucléaire? Les avis divergent plus que jamais.

2. Lizarazu: «L’équipe la plus séduisante jusqu’à présent: l’Italie»

Observateur plus qu’attentif et connaisseur averti des aléas et des exigences d’une telle compétition, Bixente Lizarazu ne va pas se prendre les pieds dans le tapis d’un prono forcément hasardeux.

3. L’UCLouvain souhaite construire 143 kots à côté de l’Ephec

Le bâtiment comprendra des petits communautaires, des appartements une chambre et des studios pour répondre aux demandes actuelles.

4. Un poumon vert de 7000 m2 pour un nouveau souffle au centre-ville

Namur: les bâtiments bientôt démolis de la Haute École Albert Jacquard sur le site de l’Espena vont voir éclore un vaste parc urbain.

5. Quelles sont les démarches à suivre après avoir été victime d’une inondation?

La commune de Jodoigne rappelle les démarches à suivre pour les victimes d’inondations. Elles sont évidemment applicables pour les victimes des autres communes aussi.

6. BioWanze: une chaudière biomasse au bois et miscanthus

La première pierre de la 2e chaudière biomasse a été posée ce matin sur le site de BioWanze qui fonctionnera dès 2023 à 90% grâce aux énergies vertes.

7. Améliorer l’espace public avec FixMyStreet

L’application FixMyStreet débarque à Jalhay le 5 juillet. Elle permettra aux citoyens de signaler les problèmes sur le territoire communal.

8. Alys invite 60 autres géants ce week-end

Les «Gigantofolies» sont au programme de ces 2, 3 et 4 juillet, côté français du pont-frontière. Il y aura du beau monde…

9. Des Namourettes flambant neuves pour l’été 2022?

Les embarcations achetées d’occasion au milieu des années 2000 seront remplacées par des modèles neufs mais qui conserveront le charme des anciens.

10. INTERVIEW | Les fausses vacances de GuiHome

Entre la préparation de son spectacle et ses capsules vidéo pour la RTBF, cet été, GuiHome ne va pas chômer.

