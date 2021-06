Namur: 670 nouvelles places de parking au Grognon ce mercredi

Dès 14h, les Namurois, Wallons et touristes pourront se garer au nouveau parking «Confluence», au Grognon.

C’est en grande pompe que le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, et le CEO du gestionnaire Interparking, Nicolas Godon, ont inauguré le nouveau parking «Confluence», au Grognon. Celui-ci est doté de 670 places (dont 120 réservées en semaine pour les besoins du Parlement wallon) réparties sur quatre étages. «C’était un sacré défi de génie civil puisque ce parking s’étend jusqu’à 12 mètres de profondeur en dessous du sol, soit 9 mètres sous le niveau de la Meuse et de la Sambre», indiquait, mercredi matin, Maxime Prévot.

Vu la localisation, les ingénieurs et architectes ont prévu plusieurs dispositifs anti-crue. Des mécanismes, notamment au premier étage, se déclencheront si la Meuse venait à déborder. «Il est même possible d’immerger le dernier niveau pour garantir la stabilité de la construction en cas d’inondation encore plus exceptionnelle.»

Le tarif, à l’heure, s’élève à 2,4€. Des places sont réservées pour les vélos et les motos. «Dès 19h, le tarif de soirée entre en application jusqu’à 6h du matin, a indiqué le CEO d’Interparking. Il s’élève à 4€.»