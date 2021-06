Coronavirus: le variant Delta gagne du terrain en Belgique mais les chiffres restent favorables

À partir de cette semaine et pendant toutes les vacances, les conférences de presse de Sciensano passent en mode été avec un seul rendez-vous hebdomadaire. Elles se tiendront dorénavant tous les mercredis.

Les bonnes nouvelles se poursuivent s’est réjoui le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem durant l’habituelle conférence de presse de Sciensano. «Les chiffres continuent leur évolution favorable malgré le lancement du plan été il y a trois semaines».

La diminution des contaminations et des hospitalisations semble toutefois lentement ralentir. Et en raison des assouplissements, il est possible que les contaminations augmentent dans les semaines qui viennent, a prévenu Yves Van Laethem. Mais l’impact sur les hôpitaux devrait rester relativement limité grâce, entre autres, à la vaccination et aux personnes qui continuent de respecter les gestes barrières.

Même dans les pays qui voient les contaminations augmenter comme le Portugal ou le Royaume-Uni, on constate qu’il y a proportionnellement moins de personnes hospitalisées qu’avant. Pour expliquer ces chiffres Yves Van Laethem pointe l’âge relativement jeune des personnes contaminées, qui ont moins de risques de développer des formes graves de covid.

Dans les maisons de repos, la situation est calme et favorable. La semaine passée, seul un patient est décédé à cause du covid.

Les chiffres en Belgique

On comptait en moyenne 330 nouvelles contaminations par jour la semaine dernière, soit 25% de moins que la semaine dernière, des chiffres qui sont toujours en diminution donc. À la différence cependant que la diminution n’est plus aussi intense que ces dernières semaines. Les chiffres baissent de moitié tous les 17 jours, contre 8 jours la semaine dernière.

La diminution des cas de contamination se poursuit dans tous les groupes d’âges et tous les pays. Les jeunes dans la vingtaine sont particulièrement touchés en représentant un quart des nouveaux cas.

Dans notre pays, le rapport entre le nombre de contaminations et les hospitalisations reste stable: il est de l’ordre de 6%. La majorité des hospitalisés ont désormais moins de 60 ans. 40% ont entre 40 et 50 ans.

Les variants

Grande source d’inquiétude, le variant Delta (indien) mène sa propre vie et continue sa progression en Europe. En Belgique, il est actuellement à la base de 23% des contaminations. contre 16% la semaine dernière. La vigilance reste bien évidemment de mise!

Le variant Alpha (anglais) reste dominant en Belgique mais est responsable de moins de contaminations avec 65% des cas contre 71% auparavant.

Le variant Gamma (brésilien) représente, lui, 8,6% des contaminations et le Beta (sud-africain) 0,8%.

Vaccination

La campagne de vaccination en Belgique entre dans sa dernière ligne droite: 7 millions de premières doses ont été administrées, 4 adultes sur 10 sont entièrement vaccinés. Ces bons chiffres placent la Belgique à la troisième place du classement européen en matière de taux de vaccination, et en deuxième place au niveau des doses administrées quotidiennement.

À l’échelle mondiale, la Belgique fait partie du top 10 des pays où la couverture vaccinale est la plus avancée.

Ne pas relâcher la pression

Malgré tout, le contexte estival ne doit pas faire oublier que nous sommes les premiers vecteurs de la propagation du virus et qu’il faut poursuivre les efforts.

«Prenons le plaisir quand il est là, à notre portée, mais faisons-le de manière suffisamment raisonnée pour ne pas nous exposer et exposer les autres. Donc, essayons de garder les fameuses règles d’or» a rappelé Yves Van Laethem. Quant à une possible résurgence des cas en marge des matchs de l’Euro de football, le porte-parole interfédéral a expliqué qu’il était à ce jour impossible de mesurer l’impact de ceux-ci sur la situation sanitaire.