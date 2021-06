Décès suspect d’un bébé à Dinant: le beau-père maintenu en détention

La chambre du conseil de Dinant a décidé mardi de maintenir en détention préventive pour un mois supplémentaire le beau-père d’un bébé d’un an, décédé par asphyxie dans des conditions suspectes le jeudi 17 juin à Bouvignes.

Le suspect est inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité. «Il conteste tout, dit qu’il n’a rien fait et tombe des nues. Il a vraiment du mal avec son incarcération», a indiqué son avocate Me Cassandra Lessire.

La mère de l’enfant est également inculpée de coups et blessures ayant entraîné une incapacité, mais elle a été libérée sous conditions après avoir été entendue par un juge d’instruction.

Pour rappel, le chef d’inculpation de coups et blessures ayant entraîné la mort n’a pas été retenu car l’instruction ne permet pas, à ce stade, d’imputer la mort du bébé aux suspects. Néanmoins, selon le parquet de Namur, l’enquête met en évidence des coups plus anciens et plus récents dont l’enfant a été victime.