Effondrement d’un immeuble près de Miami Beach: au moins 12 morts, Biden attendu jeudi

Au moins 12 personnes sont mortes dans l’effondrement et 149 personnes sont portées disparues, a annoncé mardi soir la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Six jours de recherches, douze morts et 149 personnes toujours portées disparues: les questions se faisaient de plus en plus pressantes mardi sur les causes de l’effondrement meurtrier d’un bâtiment à Surfside en Floride, où Joe Biden se rendra jeudi.

Accompagné de sa femme Jill Biden, le président américain entend remercier les équipes de secouristes «qui travaillent sans relâche et rencontrer les familles forcées d’endurer cette terrible tragédie», a précisé sa porte-parole, Jen Psaki.

L’édifice de douze étages s’est effondré jeudi vers 1H20 du matin, provoquant l’une des plus graves catastrophes urbaines de l’histoire des États-Unis.

L’attente paraît interminable dans cette petite ville de Floride, proche de Miami, où les nouvelles continuent de tomber au compte-gouttes.

Deux grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris. Les pompiers qui travaillent nuit et jour dans la chaleur et l’humidité sont épaulés par des technologies de recherches par l’image et par le son pour localiser des poches d’air où pourraient se trouver des personnes toujours en vie, même si l’espoir s’amenuise à mesure que les jours passent.

Plus de 1.300 tonnes de béton ont déjà été fouillées, ont indiqué les autorités.

Parmi les personnes toujours portées disparues figurent des dizaines de Latino-Américains originaires d’Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l’Uruguay.

L’enquête pour connaître les causes exactes de la tragédie durera probablement des mois.