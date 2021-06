La Une géniale du journal L’Equipe, qui fait de l’autodérision

Un mois après une Une polémique, jugée arrogante, le journal L’Equipe a fait preuve d’autodérision en la parodiant.

Deux jours après la défaite surprise de la France face à la Suisse aux tirs au but, le journal L’Equipe a sorti une Une hilarante. Celle-ci parodie de manière très réussie la Une sortie juste avant l’Euro et qui avait fait énormément polémiquer, jugée très arrogante (et que vous pouvez retrouver en bas de l’article).

En rajoutant «Sauf la Suisse», le célèbre journal sportif français montre qu’ils ont su faire une autocritique. Il a par contre attaqué Didier Deschamps, en jugeant que le sélectionneur français avait «probablement vu ses joueurs trop beaux, comme nous».

Une Une à prendre au deuxième degré, très réussie.