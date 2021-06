Frank Boeckx : «Kevin De Bruyne est le grand favori pour le Ballon d’Or»

Lors d’un direct sur la page Facebook de Sporza, l’ancien gardien d’Anderlecht a annoncé que Kevin De Bruyne était, selon lui, le grand favori pour le prochain «Ballon d’Or».

Frank Boeckx n’y va pas par quatre chemins: depuis l’élimination de la France suite au raté, aux tirs au but, de Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne est le grandissime favori au prochain «Ballon d’Or».

Dans un live Facebook diffusé sur Sporza, l’entraineur des gardiens des espoirs d’Anderlecht a expliqué pourquoi le médian belge de Manchester City est désormais le favori dans la course au titre de meilleur joueur au Monde : «En ratant son penalty, Mbappé a condamné la France et ses chances de victoire. Ronaldo ni Messi n’ont atteint la finale de la Champion’s League, alors que Kevin De Bruyne a joué un rôle clé dans le championnat anglais, en Champion’s League et même actuellement à l’Euro.»

Ancien gardien, entre autres à Anderlecht, le chroniqueur loue aussi les qualités de Courtois: «Avec Thibaut Courtois, nous avons aussi le meilleur gardien du tournoi! Il est, en plus, le seul en lice à se développer dans le tournoi car Lloris et Neuer sont à la maison.»

Frank Boeckx conclut le sujet en complimentant notre équipe nationale : «Avec de pareils joueurs, nous pouvons être fiers de notre équipe.»