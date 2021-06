Intempéries: effondrement de voirie à Lathuy

Les zones de Jodoigne et Wavre sont particulièrement affectées par des inondations de maisons, de caves et de chaussées. Météo-Mons

Un effondrement de voirie a été constaté mercredi matin à Lathuy, dans l’entité de Jodoigne, a-t-on appris auprès des pompiers du Brabant wallon, qui restent mobilisés en raison des dégâts causés par les intempéries.

Les sapeurs jodoignois ont été appelés à intervenir mercredi vers 7h30 dans la ruelle Malhomme, à Lathuy (Jodoigne) où la route s’est effondrée sur une distance de plusieurs mètres.

Depuis mardi soir, les pompiers ont effectué plus de 360 interventions en raison des intempéries dans le Brabant wallon, a indiqué un dispatcheur de la centrale de secours.

Les zones de Jodoigne et Wavre sont particulièrement affectées par des inondations de maisons, de caves et de chaussées. Les pompiers sont également intervenus à Braine-l’Alleud, Court-Saint-Étienne et Waterloo. Aucun blessé n’a été signalé.

