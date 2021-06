Wimbledon: L’Américaine Serena Williams, blessée à la cuisse, abandonne au 1er tour

Serena Williams a abandonné mardi soir au 1er tour du tournoi de Wimbledon. L’Américaine de 39 ans, qui a remporté le tournoi à sept reprises et perdu quatre finales, dont les deux dernières en 2018 et 2019, a abandonné dans le premier set du match qui l’opposait à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 100e mondiale.

La cadette des Williams, blessée à la cuisse droite comme en témoignait un énorme bandage à la cuisse, a chuté alors qu’elle menait 3-1. Elle a ensuite essayé de poursuivre mais à 3-3, 40-30 en faveur de Sasnovich, l’ancienne N.1 mondiale aujourd’hui 8e au classement WTA, en pleurs, a jeté l’éponge.

Depuis sa victoire en Australie en 2017, Serena Williams compte 23 titres du Grand Chelem. Elle a perdu les quatre finales qu’elle a jouées depuis (Wimbledon 2018, 2019 et US Open 2018, 2019). Une nouvelle victoire dans l’un des quatre tournois majeurs lui permettrait de rejoindre l’Australienne Margaret Smith Court qui en a aligné 24 entre 1960 et 1973, et détient seule le record.