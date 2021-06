Pour Joachim Löw, l’Allemagne a manqué de «sang-froid et d’expérience» contre l’Angleterre

Joachim Löw, le sélectionneur allemand qui quitte son poste après 15 ans sur une élimination en 8e de finale contre l’Angleterre, estime que la Mannschaft a manqué «de sang-froid et de maturité».

Comment vivez-vous cette élimination?

«C’est difficile d’analyser, c’est avant tout une énorme déception, nous avions espéré mieux, nous avions foi dans cette équipe. Dans ce type de match, il est important de concrétiser le peu d’occasions que l’on se crée. Thomas Müller et Timo Werner en ont eu deux, ils n’ont pas marqué. Mais on ne peut faire de reproches à personne. Dans le vestiaire il y a un silence de mort, tous les joueurs sont terriblement déçus, et moi aussi. On a senti dès le début du match que ce pourrait être un jeu de patience. Aucune des deux équipes n’a voulu trop se livrer, on devait s’attendre à ce qu’il y ait peu d’occasions. Les Anglais ont marqué, je crois, sur leur première occasion. Si Thomas (Müller) avait marqué la sienne, on revenait à 1-1. Il nous a manqué le sang-froid devant le but, de l’expérience dans certaines situations, de la maturité par moments. La qualité, elle est là, le mental, l’état d’esprit, mais nous n’avons pas su être conséquents jusqu’au bout, nous avons été punis».

Que retenez-vous de 15 ans sur le banc de la Mannschaft?

«Beaucoup de choses positives. J’ai débuté comme adjoint au Mondial-2006 en Allemagne, ensuite le titre Mondial en 2014, puis la Coupe des confédérations 2017 avec une équipe jeune. Après 2018 (l’élimination au premier tour du Mondial ndlr) nous avons traversé des moments difficiles, mais malgré les difficultés ces trois années m’ont beaucoup appris. Ce qui va rester surtout, ce sont tous ces moments avec des gens, indépendamment des victoires ou des défaites, des gens avec qui j’ai noué des liens forts, vécu des moments inoubliables, et qui sont devenus très importants dans ma vie, des joueurs, mon staff. La déception de cet Euro va rester un moment, on ne peut pas digérer ça en quelques jours, mais je suis certain qu’avec le temps il me restera beaucoup de souvenirs positifs.»