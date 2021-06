Les réactions allemandes après l’élimination face à l’Angleterre: «Le match pouvait basculer»

L’Euro s’arrête pour la Mannschaft après une défaite 2-0 face à l’Angleterre à Wembley

Avec deux buts de Raheem Sterling et Harry Kane, l’Angleterre a fait plier l’Allemagne mardi à Londres en huitième de finale de l’Euro, avec une prestation pleine de promesse pour la suite de la compétition.Les hommes de Gareth Southgate n’ont toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition et se placent désormais parmi les grands favoris après l’élimination du Portugal, de la France et de l’Allemagne, d’autant que les demi-finales et la finale auront lieu dans leur stade fétiche de Wembley, où plus de 40.000 spectateurs en liesse étaient présents mardi.

Côté allemand, l’aventure s’arrête dans cet Euro. «Cela fait très très mal», réagissait Toni Kroos à l’issue de la rencontre. «Il nous a manqué l’efficacité. Leur premier but a tout changé, jusque-là nous avions fait un match correct. Quand tu es éliminé en 8e de finale, c’est décevant, même si nous nous sommes bien sortis d’un groupe difficile».

Le capitaine de l’Allemagne Manuel Neuer n’avait rien à se reprocher sur aucun des deux buts de la soirée: «C’était un match couperet, nous avons joué contre l’Angleterre, nous sommes une grande nation. Le match pouvait basculer d’un côté ou de l’autre. Mais l’envie que les Anglais ont montré dans les situations où ils ont marqué était supérieure à la nôtre. La déception est immense. Joachim Löw (qui quitte son poste de sélectionneur) a marqué une époque. Que ça se finisse comme ça pour lui, c’est très triste».